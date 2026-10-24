Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Le pump aperte viste al Victoria's Secret Fashion Show 2026

Il ritorno del Victoria’s Secret Fashion Show continua a farci parlare di lui, come il ”malessere” di cui non riusciamo più a sbarazzarci. Tra ali mozzafiato, lingerie da sogno e performance spettacolari, l’evento è tornato a farci sognare e ci ha letteralmente stregati. Ma quest’anno, a catturare l’attenzione non sono stati solo il glam, i capelli, le enormi ali e i classici completi intimi ultra sexy: gli sguardi sono scesi fino ai piedi delle celebri modelle. Sulla passerella, infatti, le pump e e le slingback aperte in punta si sono fatte notare e hanno creato una grande attenzione.

Amina Muaddi calza gli Angeli del 2026

Per questa attesissima edizione del 2026, dopo due anni di fortunata collaborazione con René Caovilla, il prestigioso compito di calzare le falcate degli “Angeli” è passato nelle mani di Amina Muaddi. La designer di base a Parigi, amata a livello globale per i suoi inconfondibili tacchi scultorei, ha portato in passerella la sua firma stilistica: un’estetica in cui sensualità, audacia e un appeal ultra-contemporaneo si fondono alla perfezione. Muaddi raccoglie così un’eredità importante, inserendosi in una tradizione che ha visto alternarsi al fianco del brand maestri internazionali della calzatura come Brian Atwood, Nicholas Kirkwood e Sophia Webster.

Una sinergia che ribadisce quanto gli accessori siano diventati il cuore pulsante nella costruzione dell’identità visiva dello show, dove ogni dettaglio contribuisce a fondere moda, spettacolo e intrattenimento.



Per accompagnare lo show, la partnership ha puntato sui modelli più iconici e rappresentativi del marchio Amina Muaddi, affiancando le trasparenze delle Alexa Glass Slipper e l’eleganza dei Gigi Sandal alle nuove proposte della collezione Winter 2026, come le Mini Camelia Sling e le Alexa Sling. A rendere la sfilata ancora più unica ci hanno pensato, studiate su misura per fondere il DNA della designer con la: un trionfo del, accompagnato dall’intramontabile combinazione died esaltato da preziosi accenti

A sfoggiare queste meravigliose creazioni sulla passerella è stato un cast stellare di supermodelle, tra cui spiccano nomi del calibro di Imaan Hammam, Anok Yai, Joan Smalls, Paloma Elsesser, l’iconica Adriana Lima, Gigi Hadid e Alex Consani.

E per noi che non calchiamo la passerella?

I modelli dupe low cost più cool e sensuali

La buona notizia è che non serve necessariamente il budget di una top model per sfoggiare questa tendenza. La febbre per le open-toe e le slingback dal tacco scultoreo ha già contagiato i brand più accessibili. Abbiamo infatti scovato per voi diverse versioni low cost che replicano la magia delle calzature viste allo show: modelli simili, con tacchi geometrici, dettagli metallici e colori audaci, perfetti per ricreare quello stile sensuale e deciso senza svuotare il portafoglio. Pronte a sentirvi degli Angeli anche nella vita di tutti i giorni?

Aanachol Pumps aperte in punta - tacco medio - leopard

Saekcted Pumps aperte in punta lucide con cinturino - tacco medio svasato

Jones New York Mules aperte in punta trasparenti

Castamere Kitten heels aperte in punta in vernice

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