Comode, calde, versatili e si utilizzano sia in casa che fuori, per tutti i giorni. Le pantofole con plateau sono la svolta glam e cozy da indossare da mattina a sera

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Getty Images Perfette sia in casa che fuori,le pantofole con plateau calde e cozy sono in sconto

Piedi caldi dentro e fuori casa? Le pantofole con plateau solo l’alternativa trendy e cool alle scarpe che potete indossare sia in casa, come delle ciabatte, ma anche fuori casa, al posto delle sneakers o degli stivali. E in occasione di queste giornate di Black Friday potete trovare tanti modelli scontati e pronti per rendere il vostro inverno un po’ più caldo e i vostri outfit super cozy.

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Le migliori pantofole con plateau da indossare questo inverno

Delle pantofole comode, di tendenza e che stanno bene sia con un look casual che sportivo, e ovviamente con i vostro look cozy casalinghi. Insomma, l’inverno è alle porte e i primi freddi sono arrivati, ma la possibilità di viversi questi mesi con stile e con ai piedi delle pantofole di tendenza è reale, e con gli sconti in atto è anche alla portata di tutti.

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Le pantofole con plateau di Dream Pairs

Per esempio optando per le pantofole con plateau di Dream Pairs, comode, morbide e realizzate in pelle scamosciata. Un modello che una volta indossato non lo si vuole più togliere, con una bella e morbida fodera in pelliccia sintetica, e con uno stile glam al punto giusto per abbinarsi a ogni outfit casual. Delle pantofole con plateau che mantengono i piedi comodi e caldi per tutto il giorno e che, grazie alla suola in EVA leggera e antiscivolo, risultano anche comodissimo e confortevoli nella camminata.

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Le pantofole più glam UGG Disquette

Iconiche e riconoscibili ovunque, ecco anche le UGG W Disquette, un modello realizzato con una tomaia in camoscio e con un collarino in montone, per garantire massimo benessere a chi le indossa e per donare ai piedi un comfort totale durante tutto il giorno e con ogni temperatura. Le pantofole con plateau per eccellenza, e che grazie alla loro struttura ammortizzata e alla suola leggera sono ideali sia per l’uso dentro che fuori casa.

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Le più comode, le Skechers Keepsakes-R E M

Altro modello di pantofole con plateau di cui approfittare adesso sono le Skechers Keepsakes-R E M, delle pantofole che racchiudo tutta la comodità del brand da cui sono state create e lo stile unico di questa tipologia di calzature diventate ormai immancabile nei nostri look invernali. Delle pantofole che hanno un rivestimento in pelliccia morbida avvolge i piedi e una suola ammortizzata e robusta che asseconda e protegge il piede durante l’uso.

Offerta Skechers Le piace comode da indossare dentro e fuori casa

Le pantofole con plateau e memory foam di SMajong

SMajong vi propone delle pantofole con plateau davvero bellissime, di un bel colore caldo e avvolgente, realizzate con una tomaia in pelle sintetica, la fodera interna in pelliccia sintetica e una soletta in Memory Foam, che si adegua al vostro piede rendo la camminata super comoda e piacevole. In più, la suola antiscivolo vi dona anche la massima sicurezza durante l’uso.

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Le pantofole con plateau e cinturino di JOMIX

E se volete assicurarvi un comfort totale, ecco che le pantofole con plateau di JOMIX sono quello che fa per voi, dotate di un comodo cinturino posteriore che tiene ben saldo il piede senza il rischio che vi scivoli. Un modello foderato in pelliccia sintetica, calda, soffice e morbida, ma che hanno anche una suola antiscivolo in PVC rialzata, che vi offre maggiore supporto e ammortizzazione, durante l’uso, sia fuori che in casa. Insomma, le pantofole con plateau giuste da indossare tutto il giorno.

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