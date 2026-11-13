Avril Lavigne mamma per la prima volta a 42 anni. L’annuncio a sorpresa (e riservatissimo)

Avril Lavigne ha annunciato al mondo l'arrivo della sua prima bambina. Ma sul nome della piccola e sul padre resta ancora grande riserbo

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Getty Images Avril Lavigne è diventata mamma

L’abbiamo conosciuta e amata fin da quando, giovanissima, ha intrapreso la sua carriera portando sulla scena internazionale una vena pop-rock inconfondibile, fatta di cravatte, vestiti a quadretti, smalto nero e skateboard.

Avril Lavigne è stata l’icona di un’intera generazione, con il suo stile ribelle e le canzoni diventate la colonna sonora di tanti anni Duemila. Oggi la ritroviamo in una veste nuova: l’attitudine resta quella di sempre, ma nella sua vita è arrivata una piccola rivoluzione.

La cantante è diventata mamma per la prima volta e ha condiviso la notizia con i fan attraverso una serie di fotografie dolcissime. Immagini che raccontano tutta la tenerezza di questo momento, ma che lasciano anche spazio a qualche curiosità.

Avril Lavigne mamma per la prima volta: l’annuncio

“Our Mini F–king Princess has arrived”. Con queste parole Avril Lavigne ha annunciato a 42 anni la nascita della sua prima figlia, accompagnando il messaggio con alcune fotografie in bianco e nero pubblicate su Instagram.

Scatti intimi e teneri, nei quali la cantante mostra la manina della neonata stretta tra quelle dei genitori e la tiene dolcemente vicina al petto.

C’è anche un dettaglio che non poteva passare inosservato agli occhi di chi conosce bene l’estetica della popstar: nell’ultima fotografia compaiono tre paia di Vans a quadretti, due da adulto e uno piccolissimo, sopra a uno skateboard. Un richiamo al suo stile inconfondibile, quello che l’ha accompagnata fin dagli esordi e che sembra destinato a trovare spazio anche in questa nuova avventura da mamma.

La notizia ha subito fatto il giro del web, regalando ai fan una sorpresa speciale. Avril, 42 anni, ha così condiviso un momento molto personale, scegliendo però di mantenere alcuni aspetti della sua nuova vita lontani dai riflettori.

I misteri sulla vita privata di Avril Lavigne

Alla gioia per l’arrivo della piccola si accompagna, inevitabilmente, anche la curiosità dei fan. Perché, se Avril Lavigne ha deciso di condividere la notizia della nascita, restano ancora diverse domande senza risposta.

La cantante non ha infatti rivelato il nome della bambina e, soprattutto, non ha identificato pubblicamente il padre. Nelle fotografie condivise sui social si vedono anche le mani del partner, ma non ci sono tag o riferimenti che permettano di riconoscerlo.

Non è una sorpresa: la cantante ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla propria vita sentimentale. Nel maggio 2024, ospite del podcast Call Her Daddy, aveva parlato delle relazioni e delle proprie aspettative in amore, senza però sbilanciarsi sulla sua situazione sentimentale del momento.

Nel suo passato ci sono comunque state storie importanti e relazioni finite sotto i riflettori. Tra le più note quella con Deryck Whibley, frontman dei Sum 41, sposato nel 2006 e dal quale ha divorziato nel 2010.

Nel 2013 è arrivato poi il matrimonio con Chad Kroeger, cantante dei Nickelback: i due hanno annunciato la separazione nel 2015. Negli anni successivi Avril è stata legata anche a Brody Jenner e al musicista Mod Sun, con il quale aveva ufficializzato il fidanzamento nel 2022, prima della rottura nel 2023.

Oggi, con l’arrivo della sua prima figlia, la cantante sembra aver scelto ancora una volta di condividere soltanto una parte della propria felicità. E, almeno per ora, i fan si dovranno accontentare delle dolcissime foto condivise.