Noemi Bocchi finisce nel mirino di Federica Nargi per una scelta inaspettata a Ballando con le Stelle. La replica è al vetriolo e riaccende le polemiche sul passato con Totti

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IPA Federica Nargi contro Noemi Bocchi

A Ballando con le Stelle non ci si annoia mai. Archiviato il chiacchieratissimo profumo-gate, ecco servito un nuovo scontro. Questa volta le protagoniste sono Noemi Bocchi e Federica Nargi, finite al centro di un botta e risposta che ha già acceso i social.

Noemi Bocchi sceglie Alessandro Matri per un’amica single

Tutto è cominciato con un gioco apparentemente innocuo. Dopo la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 21 novembre, durante un’intervista radiofonica, a Noemi Bocchi è stato chiesto quale concorrente di questa edizione del dancing show presenterebbe a un’amica single.

Guardando le varie foto dei concorrenti uomini, la 38enne ha optato per quella di Alessandro Matri, ex calciatore e compagno storico di Federica Nargi, dalla quale ha avuto due figlie.

“Questo le presenterei”, ha esclamato sorridendo la compagna di Francesco Totti, mostrando la fotografia dell’ex attaccante. Poi ha insistito, con il suo consueto accento romano: “Chi le vuoi presenta’?”.

Peccato che Matri sia fidanzatissimo con Federica Nargi. Anche se non sono ancora convolati a nozze, i due si amano da quasi venti anni e hanno due figlie. Un particolare di cui forse la Bocchi si è resa conto in ritardo tanto da optare successivamente per un altro concorrente. Il più attempato ma non sposato e senza figli Riccardo Rossi.

Ma non è bastato a placare l’ira della Nargi, che ha risposto per le rime all’intervista di Noemi.

La frecciatina di Federica Nargi a Noemi Bocchi

“Mi sembra giusto presentare ad un’amica single un uomo “sposato” con figlie”, ha scritto l’ex Velina nel video in cui Noemi Bocchi suggerisce di poter presentare Alessandro Matri ad un’amica.

Una risposta breve, ironica e decisamente pungente. Non è passato inosservato neppure l’utilizzo delle virgolette intorno alla parola sposato. Del resto, l’ex calciatore e la soubrette non sono ancora marito e moglie, ma dopo tanti anni insieme e due figlie si considerano a tutti gli effetti una famiglia. Senza contare che formano una delle coppie più longeve e solide del mondo dello spettacolo.

Il commento di Federica Nargi ha trovato il sostegno di numerosi utenti. “Ti stimo”, ha scritto qualcuno. “Federica una di noi”, ha aggiunto un altro. E c’è anche chi è stato ancora più tagliente: “Dovevi solo rispondere, non distruggerla”.

In molti, invece, hanno colto l’occasione per ricordare gli inizi della storia d’amore tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. Per lungo tempo la concorrente di Ballando con le Stelle è stata accusata di aver contribuito alla fine del matrimonio tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi.

Un’accusa dalla quale Noemi ha voluto difendersi proprio durante la prima puntata del programma di Milly Carlucci, spiegando che quando una terza persona entra in una relazione è perché il rapporto presenta già delle crepe profonde, delle quali entrambi i partner hanno la propria parte di responsabilità.

Per il momento, Noemi Bocchi non ha replicato pubblicamente alla frecciatina di Federica Nargi. Resta da capire se la vicenda si concluderà con questo scambio a distanza o se tra le due ci sarà un nuovo confronto. Di certo, quello che doveva essere un semplice gioco si è trasformata nell’ennesima polemica.