acasadi Federica Nargi e Alessandro Matri: il barbecue in terrazzo e la vista su Milano

Nella casa favolosa di Federica Nargi e Alessandro Matri a Milano: il barbecue, le camerette rosa e il bagno di lusso

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alessandro Matri e Federica Nargi

Federica Nargi e Alessandro Matri formano una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo. Legati da oltre 17 anni, i due hanno avuto due figlie, Sofia, avuta nel 2016, e Beatrice, arrivata nel 2019.

Dove vivono Alessandro Matri e Federica Nargi

Insieme alle figlie, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno deciso di vivere a Milano. I due si sono conosciuti per la prima volta proprio nella città meneghina. Il primissimo incontro sarebbe avvenuto in una nota discoteca, in seguito si sarebbero incontrati per un pranzo, con Federica impegnata a cucinare la sua celebre calamarata, venuta però un po’ troppo salata.

“Con Alessandro siamo cresciuti insieme – ha raccontato qualche tempo fa l’ex velina di Striscia la Notizia a Silvia Toffanin -. Quando ci siamo legati, io avevo 18 anni e lui 24. È una rarità avere un rapporto come il nostro in questo mondo. Secondo me il nostro segreto è essere rimasti molto fedeli a noi stessi. Facciamo parte di questo mondo, ma cerchiamo di prenderlo con le pinze”.

“Siamo molto diversi, ma anche molto simili – ha rivelato ancora Federica Nargi -. Caratterialmente siamo diversi, ma poi abbiamo gli stessi valori: siamo molto legati alle nostre radici, amiamo passare il tempo con gli amici di sempre

Gli interni della casa milanese della coppia sono caratterizzati da colori neutri. Nel salotto a conquistare la scena è il divano beige, mentre dalle grandi finestre penetra la luce naturale, rendendo l’ambiente luminosissimo. Non mancano pezzi di design, come una scultura nera stilizzata, e piccoli arredi.

Uno dei luoghi più amati dalla coppia è la cucina. Sia Matri che la Nargi infatti adorano organizzare cene con gli amici di sempre. La cucina è scura, con mobili che uniscono design e funzionalità. Qui la famiglia si riunisce per preparare ricette, sfruttando anche lo spazio sull’isola.

I bagni di lusso e la terrazza con il barbecue

I bagni della casa di Milano di Federica Nargi e Alessandro Matri sono particolarmente eleganti. La zona doccia e le pareti infatti sono rivestite con marmo grigio, mentre la doccia walk in è spettacolare in pieno stile moderno.

Le camere da letto sono state arredate con la stessa cura. La camera di Matri e della Nargi è chic, con pareti chiare e superfici marmoree, comodini scuri e un caldo parquet. I mobili in quest’area della casa sono scuri, sui toni del marrone, del tortora e del nero. Per le figlie Sofia e Beatrice invece la coppia ha scelto delle camerette rosa, dolcissime e arredate in base ai loro gusti con scrivanie, librerie, armadi e personaggi delle favole.

Ma la zona più bella della casa resta il balcone. L’appartamento milanese della coppia infatti è caratterizzato da uno spazio esterno funzionale e che tutta la famiglia ama vivere sia d’estate che d’inverno. La terrazza ospita divanetti e piante verdi, offrendo una vista straordinaria sui tetti di Milano. Non manca un barbecue, utilizzato da Matri per cucinare cibi sulla griglia durante cene con la famiglia e gli amici.