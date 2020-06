L’estate di Marica Pellegrinelli, single e bellissima in bikini senza Eros

editato in: da

Bella, anzi, bellissima: Marica Pellegrinelli si prepara a vivere la sua estate da single dopo l’addio a Eros Ramazzotti ed è splendida in bikini. Terminata la love story con Charley Vezza, che le aveva regalato il sorriso a pochi mesi dal divorzio, la modella è tornata libera. Ora la sua priorità è quella di ritrovare la serenità e di godersi l’amore dei due figli, nati dal matrimonio con il cantante romano.

Riservata e lontano dai gossip, Marica è apparsa su Instagram più bella che mai, sfoggiando il suo primo bikini della stagione. Nello scatto, molto apprezzato dai follower, la Pellegrinelli è sulla spiaggia, mentre prende il sole con gli occhi socchiusi, godendosi un raro momento di relax. Dopo l’addio a Eros, la top model si è tenuta lontano dai riflettori e non ha mai risposto alle critiche e ai pettegolezzi. A farlo per lei ci ha pensato Ramazzotti che l’ha difesa dagli attacchi poco dopo l’annuncio della rottura, seguito da Aurora, nata dall’amore per Michelle Hunziker, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con la seconda moglie del padre.

Dopo la fine del suo matrimonio, Marica era stata avvistata più volte in compagnia di Charley Vezza, imprenditore e designer che le aveva rubato il cuore. Poco dopo però la relazione era arrivata al capolinea, anche se i motivi della rottura non sono ancora chiari. Con l’arrivo del caldo, la Pellegrinelli si prepara a godersi un’estate da single, fatta di tenerezze con i suoi bambini e di giornate in spiaggia con gli amici.

Nel frattempo il legame con Eros continua a essere forte, proprio per il bene dei figli che restano per entrambi la priorità. Il cantante romano si è più volte infuriato a causa dei gossip sul suo conto. Dall’addio a Marica d’altronde gli sono stati attribuiti numerosi flirt, da Roberta Morise alla tronista Sonia Lorenzini. “Ogni due settimane mi attribuiscono un nuovo flirt – si era lamentato lui in un’intervista radiofonica -. Mia figlia legge, viaggia molto in internet, capita che legga una cosa così e mi venga a fare domande. E cosa gli dico? Se non posso mettere piede fuori casa che mi fanno le foto e mi attribuiscono una nuova fiamma. Non si può far niente, non c’è rimedio. Quando una società funziona così, cosa puoi fare. Se cambierò numero di telefono, vuol dire che avrò incontrato la donna giusta. Se fossi da solo, se non avessi i figli, me ne fregherebbe poco”.