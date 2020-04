Eros e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme grazie ad Aurora: l’indiscrezione

editato in: da

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono tornati insieme grazie ad Aurora? Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Novella 2000, sarebbe in atto un ritorno di fiamma fra gli ex che sarebbe opera proprio della figlia di Michelle Hunziker.

Meno di un anno fa il cantante e la modella avevano annunciato la fine del loro matrimonio. Un addio svelato con un comunicato in cui si parlava di “10 anni meravigliosi”. Entrambi non hanno mai svelato i motivi della rottura, ma hanno comunque cercato di rimanere uniti per amore dei due figli. Eros ha difeso Marica dai pettegolezzi e dagli attacchi, pubblicando un video su Instagram in cui ribadiva la sua stima nei confronti dell’ex moglie. Mentre la Pellegrinelli è stata paparazzata più volte in compagnia dell’artista – fra concerti e giornate al mare – per il bene dei figli.

Poco dopo l’annuncio del divorzio, Marica ha iniziato una relazione con Charley Vezza, che però è arrivata al capolinea qualche mese fa. Eros invece ha sempre dichiarato di voler rimanere single anche se sono stati numerosi i flirt che sono stati attribuiti al cantante, da Valentina Bilbao a Roberta Morise. Lui ha sempre smentito con forza, affermando di volersi concentrare solo sui figli.

In questa situazione, secondo fonti vicine alla coppia, sarebbe intervenuta Aurora Ramazzotti. La primogenita di Eros e Michelle è sempre stata molto legata a Marica Pellegrinelli e anche dopo il divorzio dal padre ha continuato a frequentarla e a ribadire la stima nei suoi confronti.

“Marica è la madre dei miei fratelli”, ha affermato qualche tempo fa. Non a caso ospite di Fabio Fazio, Aurora aveva scelto di lasciare il suo amato gatto proprio alla Pellegrinelli, dimostrando come i rapporti fra le due fossero ottimi. Su Novella 2000 si legge che “le incomprensioni d’una volta sono diventate la ricchezza di oggi” e che proprio grazie all’intervento della giovane Ramazzotti i due ex sarebbero riusciti a ritrovarsi. Un ritorno di fiamma che, almeno per ora, la coppia avrebbe deciso di tenere segreto, forse in attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi mesi.