Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti, pace fatta dopo la lite per Eros

editato in: da

Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti fanno pace dopo la lite per Eros. Qualche mese fa erano circolati alcuni gossip riguardo un allontanamento fra la figlia del cantante romano e la top model. Aurora e Marica sono sempre state legate, ma il divorzio della modella da Eros e la nuova love story con Charley Vezza, avevano causato un allontanamento.

Così tanto che, secondo alcune indiscrezioni, la Pellegrinelli e la Ramazzotti, invitate allo stesso evento, avevano chiesto di comparire in orari differenti per non incontrarsi. A quanto pare però negli ultimi giorni fra le due donne sarebbe tornato il sereno. Lo dimostrano alcune Stories pubblicate su Instagram in cui Marica si prende cura di Saba, il gatto della figlia di Michelle Hunziker, mentre lei è impegnata in tv con Che tempo che fa.

La figlia di Eros infatti ha rilasciato un’intervista a Fabio Fazio e per farlo ha affidato Saba, il suo amatissimo micio, alla Pellegrinelli. Nelle Stories la modella ha postato uno scatto in cui guarda in tv Aurora, mentre accanto a lei c’è il gatto. Un gesto, quello di Marica, che vale più di mille parole e che dimostra il legame molto forte fra le due.

In passato la giovane Ramazzotti non aveva nascosto la grande stima e l’affetto nei confronti della seconda moglie di suo padre e, anche dopo il divorzio, aveva scelto di difenderla dalle critiche. Poi un breve allontanamento, causato forse da alcune incomprensioni, e la pace, arrivata a sorpresa e lontano dai riflettori.

Mentre Marica ha ritrovato l’amore con Charley Vezza dopo il divorzio (anche se si vocifera che siano già in crisi), Eros è ancora single. Il cantante è stato avvistato più volte con alcune donne, ma ha sempre smentito l’esistenza di un flirt. Ha invece confermato di volersi dedicare al meglio ai suoi figli: la primogenita Aurora, come pure Gabrio Tullio e Raffaella Maria.

I rapporti con l’ex moglie sono ottimi, allo stesso modo di quelli con Michelle Hunziker, tanto che qualche settimana fa Tomaso Trussardi, marito della showgirl, aveva dedicato un post su Instagram proprio a Eros.