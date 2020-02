Marica Pellegrinelli e Charley Vezza in crisi: l’indiscrezione

editato in: da

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, storia di un amore

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono in crisi? Secondo le ultime indiscrezioni la top model, reduce dall’addio a Eros Ramazzotti, e l’imprenditore starebbero vivendo un momento difficile. A svelarlo il settimanale Chi, secondo cui la coppia non avrebbe festeggiato San Valentino, una ricorrenza importante, visto che si trattava della prima insieme.

Come si legge sul magazine di Alfonso Signorini, Charley Vezza si sarebbe recato ad Alba, durante la festa degli innamorati, rilassandosi nella tenuta di famiglia e lasciando a Milano, Marica Pellegrinelli, che avrebbe trascorso la serata con Carlo Cracco e sua moglie Rosa, mangiando macarons.

“In realtà, la notizia che tra Marica e Charley ci fosse maretta circolava da qualche settimana fra gli amici della coppia – spiega Chi -. Forse sono emerse le prime differenze, forse ogni scelta ha un prezzo che andrebbe valutato prima di mettersi in gioco”.

Non è chiaro cosa sia accaduto, di certo fra Marica e Charley ci sarebbe qualche problema. Una crisi che arriva dopo che negli ultimi mesi la top model e l’imprenditore erano apparsi felici e affiatati. Dopo il divorzio la Pellegrinelli era uscita allo scoperto con il designer, vivendo la love story alla luce del sole. Eros invece, nonostante diversi pettegolezzi, continua a rimanere single.

Il cantante romano ha mantenuto un ottimo rapporto con l’ex moglie, così come era accaduto con Michelle Hunziker, per amore dei figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Ma non sembra intenzionato a iniziare una nuova relazione, tanto che indosserebbe ancora la fede nuziale.

L’ultimo flirt che gli è stato attribuito è quello con Valentina Bilbao, artista che vive a Miami e che è stata fotografata insieme a lui. Ramazzotti ha smentito la love story su Instagram, infuriandosi. “Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip? – ha scritto -. Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sará il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti”.