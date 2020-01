Marica Pellegrinelli sempre più felice con Charley Vezza: Eros è lontano

editato in: da

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, storia di un amore

Marica Pellegrinelli torna a sorridere con Charley Vezza ed è sempre più felice dopo la fine dell’amore con Eros. La top model e l’imprenditore sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante un vacanza nelle Langhe piemontesi e gli scatti raccontano una love story che procede a gonfie vele.

Negli scatti la coppia appare felice e serena mentre passeggia mano nella mano. “Per chi li vede da vicino, sembrano due adolescenti alla prima cotta”, si legge sulla rivista e in effetti nelle foto Marica sorride come non faceva da tempo. La relazione con Eros Ramazzotti sembra ormai archiviata e la top model è decisa a voltare pagina.

Un amore, quello fra Charley e la Pellegrinelli, che è stato vissuto lontano dai riflettori perché arrivato poco dopo l’addio al cantante romano. Marica ha avuto da Eros due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio, per questo la coppia ha deciso di mantenere buoni rapporti. Qualche giorno fa, reduce di una vacanza alle Maldive con Aurora, Ramazzotti aveva rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, raccontando il nuovo legame con l’ex moglie.

“Sono felice. È un momento di ripartenze – aveva detto -. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso. Come abbiamo detto quando ci siamo lasciati – aveva aggiunto parlando di Marica -, il rapporto basato sul rispetto, quello che mi hanno insegnato i miei genitori e che io con tutte le mie forze voglio trasmettere ai miei figli, non verrà mai intaccato. Potrei dire ‘Sono cose della vita’… bella canzone. Sapete per caso di chi è?”.

“Io non riesco a vivere se non di emozioni positive – aveva spiegato -. Anche quando la vita ti mostra l’altra faccia, il dolore lo senti, è inevitabile, ma poi devi girare le spalle e guardare chi c’è dietro te. E dietro le mie spalle ci sono tre figli meravigliosi, oltre sessanta milioni di dischi venduti e un pubblico disseminato nel mondo che conosce le mie canzoni e mi segue da trent’anni. Che cosa potrei volere di più?”.