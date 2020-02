Eros, nuovo amore dopo la Pellegrinelli: lui si sfoga su Instagram

editato in: da

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, storia di un amore

Eros Ramazzotti ha un nuovo amore dopo Marica Pellegrinelli? Lui si sfoga su Instagram commentando le indiscrezioni che lo vorrebbero innamorato di Valentina Bilbao con cui è stato paparazzato qualche giorno fa.

A diffondere il gossip il settimanale Chi, secondo cui, archiviato il matrimonio con la top model, il cantante romano avrebbe ritrovato il sorriso accanto a una nuova donna. Lei è Valentina Bilbao, pittrice venezuelana, conosciuta a Miami, molto famosa in Florida. I due sarebbero diventati amici da qualche tempo, complice la passione dell’artista per la musica di Eros, fonte di ispirazione per le sue creazioni, che sono state già esposte anche alla Biennale di Venezia 2017 e presso l’Art Basel di Miami nel 2018.

Le immagini in cui Ramazzotti e la Bilbao chiacchierano in spiaggia, avevano creato molto scalpore, facendo ipotizzare la nascita di un nuovo amore. Dopo l’addio a Eros, d’altronde, Marica ha già ritrovato la felicità fra le braccia di Charley Vezza, noto imprenditore con cui sembra che la relazione proceda a gonfie vele.

Il cantante romano invece è single da un po’, concentrato solo sui figli: Aurora Ramazzotti, nata dal matrimonio con Michelle Hunziker, ma soprattutto Gabrio Tullio e Raffaella Maria, avuti dalla Pellegrinelli. Proprio per i figli, Eros ha deciso di replicare alle indiscrezioni, sfogandosi su Instagram.

“Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip? – ha scritto, parlando di Valentina Bilbao -. Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti”.

Dopo il divorzio Ramazzotti è rimasto in ottimi rapporti con Marica, proprio com è accaduto con Michelle Hunziker. Così tanto che Tomaso Trussardi di recente aveva scritto un post divertente su Instagram dedicato proprio all’ex marito della showgirl svizzera.