Marica Pellegrinelli svela come i figli stanno affrontando l’addio a Eros

Marica Pellegrinelli parla per la prima volta della separazione da Eros Ramazzotti e dei figli nati dalle nozze con il cantante,

La top model e l’artista romano si sono separati dopo dieci anni d’amore e la nascita di due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. L’annuncio dell’addio è arrivato poco prima dell’estate come un fulmine a ciel sereno che ha turbato moltissimo i fan di Eros. In tanti si sono preoccupati per il cantante e hanno attaccato Marica, accusata di averlo sfruttato solamente per avere successo.

Lei però è rimasta in silenzio, rifiutandosi di rispondere alle provocazioni, mentre a difenderla ci ha pensato Ramazzotti con un video pubblicato su Instagram, appoggiato anche da Aurora, che da sempre ha un legame speciale con la Pellegrinelli.

Da quell’annuncio è trascorso qualche mese e Marica, dopo tanti gossip, ha deciso di uscire allo scoperto con il nuovo amore Charley Vezza. Una relazione tenuta segreta e svelata solo grazie ad alcune foto scattate a Ibiza dove l’imprenditore e la modella si scambiavano un tenero bacio.

Anche in questo caso Eros ha risposto ai pettegolezzi e alle cattiverie con decisione, dimostrando di avere ancora un ottimo rapporto con Marica nonostante la fine del loro amore. In tanti però si chiedono come la coppia abbia gestito la separazione, soprattutto per quanto riguarda i figli.

A rispondere, a sorpresa, è stata la stessa Marica, che su Instagram ha replicato al commento di un utente. Attualmente Eros Ramazzotti è in tour, mentre la Pellegrinelli gira il mondo a causa dei suoi impegni professionali.

“Certo che Eros in tour lei a vedere dalle foto e stories sempre in giro, molto impegnata per il lavoro, etc… ma con i figli? – ha commentato un follower -. Sempre la tata?”. Immediata la risposta di Marica, che ha spiegato: “Sfortunatamente non ho ancora una tata e i bambini sono dai miei genitori”.

Raffaella Maria e Gabrio Tullio dunque ora sono con i loro nonni. Eros e Marica stanno cercando di affrontare in modo sereno e pacifico la separazione, tanto che qualche tempo fa erano stati avvistati insieme in occasione del compleanno della primogenita. L’amore è finita, ma il rispetto continua.