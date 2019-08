Aurora Ramazzotti con Eros dopo il bacio di Marica con il nuovo amore

editato in: da

Serviva Aurora Ramazzotti per far tornare il sorriso sul volto di papà Eros dopo l’addio a Marica Pellegrinelli e le polemiche per il bacio con Charley Vezza, nuovo amore della modella.

Il cantante romano e la top model bresciana si sono detti addio dopo una lunga storia d’amore durata oltre dieci anni. Il matrimonio, due figli – Raffaella Maria e Gabrio Tullio – e una passione che sembrava sarebbe durata per sempre. Invece, dopo l’addio a Michelle Hunziker, Eros ha visto terminare un’altra unione in cui aveva creduto fortemente.

Se la reazione dei fan è stata particolarmente dura, con insulti e frecciatine nei confronti di Marica, accusata di aver usato il marito solo per arrivare al successo. Ramazzotti ha sempre difeso l’ex moglie, pubblicando anche un video su Instagram in cui rispondeva a chi la accusava di essere un’arrampicatrice sociale.

Quando i paparazzi hanno immortalato la Pellegrinelli che baciava Charley Vezza, il nuovo fidanzato, la sua reazione è stata ancora più decisa, con post e video in cui dimostrava di non voler dare adito ai pettegolezzi.

Nonostante ciò è certo che il cantautore non stia attraversando un periodo semplice. Lui e Marica hanno sempre affermato di voler pensare solo al bene dei figli, ma le polemiche e i gossip sono all’ordine del giorno e contrastarli è difficile. I commenti su Instagram sono numerosi e tante persone credono di sapere, sbagliando, cosa c’è nel cuore e nella mente di Eros.

Per fortuna accanto a lui c’è una donna speciale, l’unica in grado di restituirgli il sorriso. Aurora Ramazzotti è legatissima al suo papà e ha scelto di rimanergli vicino anche in questo momento difficile della sua vita. Su Instagram la figlia di Michelle ha condiviso alcune foto e video in cui racconta una giornata a cavallo con il cantante, fra coccole e risate.

Momenti di spensieratezza corredati da una frase importante. “Io sono te” ha scritto Aurora, dimostrando di essere accanto al padre. Nel frattempo la storia d’amore fra Marica e Charley Vezza continua. La coppia è stata paparazzata a Ibiza dopo che qualche settimana fa la Pellegrinelli e Eros erano apparsi insieme, sorridenti e rilassati, in occasione del compleanno della primogenita. Il ritorno di fiamma non c’è stato, ma la vita va avanti.