Sarah Ferguson torna a Londra per l’ex fidanzato dopo lo scandalo Epstein

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Sarah Ferguson

Sarah Ferguson torna a Londra dopo lo scandalo Epstein per omaggiare lo storico ex fidanzato, comparendo in pubblico insieme alle figlie.

Sarah Ferguson torna a Londra

Erano mesi che Sarah Ferguson non compariva in pubblico. L’ha fatto, per la prima volta, in compagnia delle figlie, la principessa Beatrice e la principessa Eugenie. L’occasione è stata una cerimonia commemorativa che si è tenuta a Londra, per la precisione nella chiesa di St. Paul a Knightsbridge, per ricordare Paddy McNally, storico ex fidanzato di Fergie.

L’uomo era scomparso a luglio e in quell’occasione Sarah Ferguson non aveva preso parte ai funerali. L’ex moglie di Andrea aveva preferito tenersi lontana dai riflettori dopo essere rimasta coinvolta nello scandalo Epstein.

Sarah Ferguson è apparsa piuttosto nervosa durante il suo ingresso in chiesa dove, immancabilmente, c’erano ad attenderla i fotografi. Accanto a lei le figlie Beatrice ed Eugenie, accompagnate dai rispettivi mariti.

Paddy McNally, manager dell’ospitalità della Formula Uno, è stato uno dei grandi amori di Sarah Ferguson. L’ex duchessa infatti intrecciò una relazione con l’uomo prima di incontrare (e sposare) Andrew Mountbatten-Windsor, fratello di Re Carlo III.

I due si incontrarono per la prima volta quando Sarah Ferguson venne assunta per prendersi cura di Sean e Rollo, i figli di McNally, rimasti orfani dopo la morte, nel 1980, della moglie dell’uomo, Anne. La storia d’amore terminò poco dopo, ma fra i due è sempre rimasto un legame di grande amicizia.

Non a caso McNally aveva messo a disposizione di Sarah Ferguson la sua casa in Svizzera e poi quella nel sud della Francia quando aveva deciso di fuggire all’estero in seguito allo scandalo Epstein.

I segreti di Epstein e il futuro di Sarah Ferguson

E mentre Sarah Ferguson sembra tornata a Londra, dopo una lunga assenza, l’ex marito Andrea continua a vivere nella sua “prigione dorata”. Da tempo infatti l’ex principe ha lasciato la sua residenza a Windsor per volere di Re Carlo, imbarazzato e infuriato a causa del legame con Epstein e dell’arresto avvenuto in seguito alla diffusione dei file privati dell’ex finanziere pedofilo.

Oggi Andrea vive a Sandringham, nel Norfolk, in una tenuta privata che è stata ereditata da Carlo nel 2022. La proprietà si estende per 81 chilometri quadrati e al suo interno Andrew ha deciso di vivere a Marsh Farm, un immenso casale che è stato ristrutturato prima del suo ingresso. La dimora ha ben cinque camere da letto e si trova nel piccolo villaggio di Wolferton.

In tanti sono convinti che il ritorno di Sarah Ferguson sulla scena potrebbe anche segnare una svolta nel caso Epstein. Già qualche tempo fa infatti si era parlato delle pressioni ricevute dagli Stati Uniti per spingere Sarah a testimoniare riguardo i suoi rapporti con l’ex finanziere.

In particolare la famiglia di Virginia Giuffrè, maggiore accusatrice di Epstein (e del principe Andrea), aveva espresso la volontà di spingere Fergie a testimoniare negli USA per aggiungere nuovi tasselli ad un caso già particolarmente contorto.