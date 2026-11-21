Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Ballando con le Stelle, Milly Carlucci

Il sabato sera di Rai 1 torna a ritmo di danza, ma questa volta Milly Carlucci ha in serbo una sorpresa che farà particolarmente piacere agli affezionati di Ballando con le stelle. Nell’ottava puntata, in onda il 21 novembre alle 21.25, ci sarà infatti un volto amatissimo dal pubblico, pronto a rimettere piede nello studio che per tanti anni è stato la sua seconda casa: Paolo Belli.

Nel frattempo, la competizione si fa più serrata non solo in pista ma anche tra i giudici: come sarà il clima tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso dopo il “caso” della scorsa settimana?

Ballando con le stelle, Paolo Belli torna in pista

Per Paolo Belli è arrivato il momento di riabbracciare il “suo” pubblico, quello di Ballando con le stelle. Dopo il difficile periodo seguito all’incidente stradale della scorsa estate, nel quale ha perso la vita Alessandro Magnani, il cantante ha scelto di riprendere gradualmente la propria attività artistica.

E quale occasione migliore per ritrovare le telecamere del programma che ha accompagnato per tante edizioni? A volerlo nuovamente in studio è stata Milly Carlucci, che gli ha riservato uno spazio tutto suo.

Belli sarà il Ballerino per una notte e avrà accanto Anastasia Kuzmina, sua compagna di avventura nell’edizione precedente. I due torneranno a esibirsi insieme, mentre il cantante farà ascoltare il nuovo brano Come se non ci fosse un domani.

Una partecipazione che segna un passaggio importante per l’artista, abituato a portare musica e buonumore nello show del sabato sera.

I balli della serata e chi rischia l’eliminazione

La pista, intanto, si fa più bollente che mai. Le coppie rimaste in gara dovranno dimostrare di sapersi muovere tra ritmi caraibici, danze latino-americane e balli standard. Sono previste anche sfide impreviste e non annunciate, che potrebbero mettere in difficoltà persino i concorrenti più preparati.

Tra i nomi da tenere d’occhio c’è Monica Guerritore, che insieme a Luca Urso ha conquistato il primo posto nella precedente puntata. L’attrice potrà contare su 20 punti aggiuntivi, un bel vantaggio in una fase in cui ogni voto può cambiare gli equilibri.

A darle filo da torcere ci saranno, tra gli altri, Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi e Alessandro Matri, tutti ben posizionati nell’ultima classifica. Più delicata la situazione di Manuela Moreno e Riccardo Rossi, che dovranno cercare di allontanarsi dalle ultime posizioni.

Dopo l’uscita di Jimmy Ghione, inoltre, gli eliminati continuano a prepararsi per il ripescaggio della decima puntata. La possibilità di rientrare in competizione è ancora aperta.

Barbara D’Urso e Mariotto, la decisione di Milly Carlucci

C’è poi una questione che ha fatto parlare parecchio durante la settimana. Il gesto di Guillermo Mariotto nei confronti di Barbara D’Urso, con il profumo spruzzato durante la diretta, ha lasciato strascichi che Milly Carlucci ha deciso di gestire con una soluzione pratica: un cambio posto.

Nell’ottava puntata D’Urso occuperà infatti il posto di Alberto Matano, evitando così di trovarsi nuovamente a fianco dello stilista. Mariotto si è scusato per quanto accaduto, mentre la conduttrice ha ribadito la volontà di proseguire la sua esperienza nello show. Archiviata, almeno sulla carta, la discussione, sarà interessante vedere come si comporteranno i due davanti alle nuove esibizioni.

Tra voti, tesoretti e giudizi del pubblico, la classifica potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. E con la finale sempre più vicina, nessuno può permettersi una serata sottotono.