Il tempo non passa mai se sei un'icona mondiale e Sophie Marceau lo sa bene: da quel film che non riusciamo a dimenticare sembra che tutto si sia fermato

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IPA Sophie Marceau

Chiudete gli occhi per un attimo. Una festa in un salotto parigino, le luci basse e un ragazzo che posa un paio di cuffie sulle orecchie di una tredicenne mentre parte Reality di Richard Sanderson. Se all’epoca eravate adolescenti, con ogni probabilità la starete già canticchiando sottovoce. Quella ragazzina era Sophie Marceau e il 17 novembre 2026 festeggia i suoi 60 anni.

Ma basta guardare le sue foto più recenti per capire perché il tempo, con lei, sembra essersi preso una lunga pausa. Lo sguardo è rimasto quello di Vic, la protagonista de Il tempo delle mele, con in più la sicurezza di una donna che ha attraversato quasi mezzo secolo di cinema restando fedele a se stessa.

Sophie Marceau, dal Tempo delle mele a Il tempo di Anne: i film di una vita

Facciamo un balzo fino al 1980, quando tutto inizia quasi per gioco. Sophie, figlia di un camionista e di una commessa, si iscrive a un’agenzia di modelle e poco dopo si presenta a un provino. Il regista Claude Pinoteau cerca volti freschi per raccontare l’adolescenza e la sceglie per La Boum, che in Italia diventa Il tempo delle mele. Il film conquista mezza Europa: arrivano il sequel nel 1982, il premio César come migliore promessa e, a sedici anni, un contratto da un milione di franchi con la Gaumont.

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Da lì il pubblico la vede crescere film dopo film. Gira con Andrzej Żuławski, che diventerà il suo compagno e il padre di suo figlio Vincent. Nel 1995 conquista Hollywood come Principessa Isabella in Braveheart accanto a Mel Gibson, nel 1999 si trasforma nella seducente e pericolosa Elektra King di 007 – Il mondo non basta. Poi arrivano la regia, i libri e i ruoli drammatici.

Quest’anno il cerchio si chiude. Con Il tempo di Anne di Lisa Azuelos, nelle sale italiane dal 15 ottobre, Sophie ritrova la madre già interpretata in LOL – Il tempo dell’amore: diciassette anni dopo, la figlia è adulta e torna a casa con il cuore a pezzi.

Sophie Marceau a 60 anni, il segreto di una bellezza che sorride al tempo

Il suo rapporto con il tempo che passa non è mai stato difficile. In passato aveva raccontato di sentirsi un po’ come sua nonna, perché da ragazzina pensava che a sessant’anni si diventasse automaticamente nonne. Si sta abituando all’idea, ammette, e diventarlo davvero un giorno le farebbe molto piacere. Nel frattempo si gode la maturità che questa stagione porta con sé e sogna di essere un punto di riferimento per i più giovani.

Forse il vero segreto della sua bellezza è nelle poche ossessioni e nella curiosità che ancora la smuove nonostante il compleanno a cifra tonda. A ottobre, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha parlato con passione dei ragazzi di oggi e del bisogno di dare loro fiducia e strumenti concreti. In primavera era a Pechino per presentare la traduzione cinese del suo libro La Souterraine. A gennaio, invece, è arrivata al défilé Schiaparelli insieme alla figlia Juliette Lemley, sua copia quasi perfetta.

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Sessant’anni, due figli, una carriera che ha attraversato generazioni e un sorriso che sa ancora di festa tra amici. Buon compleanno, Sophie: resterai per sempre quella ragazza con le cuffie, pronta a innamorarsi della vita.