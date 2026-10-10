Festa del Cinema di Roma 2026, le star più attese da Emanuela Fanelli a Kim Kardashian

Dal 13 al 25 ottobre, la Festa del Cinema di Roma 2026 è pronta ad accogliere registi e protagonisti dello spettacolo internazionale

IPA Kim Kardashian

Il conto alla rovescia ormai è iniziato, e la Festa del Cinema di Roma 2026, come ogni ottobre da 21 anni a questa parte, si prepara ad accogliere nomi di primo piano del cinema italiano e internazionale, oltre a celebrità à provenienti da altri ambiti dello spettacolo. La kermesse, che quest’anno rende omaggio a Monica Vitti, è in programma dal 13 al 25 ottobre, con l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone come sede principale e altri luoghi della Capitale destinati ad accogliere alcuni degli appuntamenti collaterali.

L’attesa è alta per le star che presenteranno nuovi film, parteciperanno agli incontri con il pubblico e accompagneranno le anteprime. Tra questi Javier Bardem, Julianne Moore e Kim Kardashian, ma anche Emanuela Fanelli, Edoardo Leo e Riccardo Scamarcio in un programma che affianca il cinema d’autore alle produzioni destinate a un pubblico più ampio.

Edoardo Leo, Stefano Accorsi ed Emanuela Fanelli aprono la Festa

Ad aprire la manifestazione è Il rumore delle cose nuove, il nuovo attesissimo film di Paolo Genovese scelto per la sezione Grand Public. Nel cast figurano Edoardo Leo, Stefano Accorsi, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini e Claudio Santamaria, tutti attesi sul red carpet della kermesse.

Ci saranno poi Kasia Smutniak, che presenterà il suo documentario Mustang, Valerio Lundini con il suo film da regista Cambogia e Benedetta Porcaroli e Lorenzo Zurzolo con 7 anniversari di cui sono protagonisti. Massimiliano Caiazzo porterà alla Festa del Cinema Je so’ pazzo il biopic che racconta la storia di Pino Daniele, Valeria Bruni Tedeschi accompagnerà Un jeu dangereux di Karine Silla, Massimo Ghini, Carlo Buccirosso, Martina Stella, Rocio Muñoz Morales, Gabriella Germani, Ricky Memphis, Luca Ward e Nicoletta Romanoff saranno sul red carpet di La sera a Roma di Enrico Vanzina.

E poi le stelle più luminose del cinema italiano: da Riccardo Scamarcio a Matilde Gioli passando per Pietro Sermonti, Stefano Fresi, Alessandra Mastronardi, Chiara Giannetta, Marco Bocci, Angela Finocchiaro, Diego Abatantuono e Stefania Sandrelli solo per citare alcuni nomi. Dal mondo della musica, sul red carpet arriverà Jovanotti con il documentario Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, mentre è ancora in forse la partecipazione di Morgan con Non importa dove.

Javier Bardem e Julianne Moore tra i grandi protagonisti

Guardando al panorama interazionale, uno degli ospiti più attesi della Festa del Cinema di Roma 2026 è Javier Bardem. Dopo essere stato tra i protagonisti della Mostra del Cinema di Venezia, l’attore spagnolo riceverà il Premio alla Carriera dalle mani di Paolo Sorrentino. L’attore spagnolo porta a Roma anche El ser querido di Rodrigo Sorogoyen, film già presentato a Cannes e inserito nella sezione Best of 2026, in cui interpreta Esteban Martínez, un regista famoso con alle spalle anni di eccessi e violenza.

Anche Julianne Moore è attesa sul red carpet per presentare The Debut, il nuovo film diretto da Jesse Eisenberg, nel quale recita accanto a Paul Giamatti. Anche l’attrice, vincitrice dell’Oscar per Still Alice, verrà celebrata con il premio alla carriera.

Kim Kardashian e le altre presenze che attirano l’attenzione

Uno dei nomi che suscita più curiosità però è quello di Kim Kardashian, imprenditrice e star dei social, che partecipa alla manifestazione romana per presentare All’s Fair, la serie creata da Ryan Murphy insieme a Jon Robin Baitz e Joe Baken, nella quale ha recitato insieme a Naomi Watts (anche lei attesa a Roma), Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson e Glenn Close.

Oltre a lei ci sarà Jenna Ortega, amatissima soprattutto dai più giovani grazie al ruolo di Mercoledì Addams nella serie Netflix Mercoledì. L’attrice parteciperà alla Festa del Cinema di Roma per presentare Clara e il sole, adattamento cinematografico del romanzo di Kazuo Ishiguro diretto da Taika Waititi.

C’è grande attesa anche per Barry Keoghan, Sandra Hüller, Tim Roth, Paul Bettany, Sarah Paulson, Louis Garrel, Camille Cottin, Charlotte Gainsbourg e Deva Cassel. Nomi di versi per età, carriera e tipologia di pubblico a cui si rivolgono, la cui presenza testimonia la varietà del programma, che mette insieme interpreti di generazioni e cinematografie differenti.