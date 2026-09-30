A ottobre 2026 pronti a visitare le migliori mostre e fiere di design in Italia e nel resto di Europa, dove brillano alcuni eventi noti.

iStock A ottobre 2026, se ci piace il design, ci sono eventi imperdibili da segnare in agenda

Per chi ama il design, il mese di ottobre 2026 non lascia a bocca asciutta per quanto riguarda mostre e fiere sul tema. È vero, alcuni eventi sono esclusivi e solo per gli addetti ai lavori, ma altri sono aperti al grande pubblico, spesso anche con accesso gratuito.

Non solo, in calendario vale la pena cerchiare in rosso quelli che fondono arte e design con le zone più belle delle città che li ospitano. E così, se abbiamo in programma una gita fuori porta, possiamo avere una bella visione d’insieme su materiali, stili e panorami.

Mostre e fiere di design a ottobre in Europa

A parte SICAM, l’evento di Pordenone dedicato in modo più “tecnico” all’industria del mobile, legato solo ai professionisti del settore, in Italia non mancano gli appuntamenti col design aperti a tutti. E anche nel resto d’Europa ce ne sono un paio che vale la pena vedere.

Salone dell’Alto Artigianato Italiano, Venezia, 1-4 ottobre

Di scena presso l’Arsenale di Venezia, questo appuntamento, giunto alla sua quarta edizione, è una vera celebrazione del Made in Italy. Per cui, design filtrato dalle mani e dagli occhi dei migliori artigiani italiani, pronti a condividere la propria arte col pubblico.

In programma una serie di seminari e presentazioni a cui tutti possono partecipare, non solo gli addetti ai lavori.

Orticolario, Cernobbio, Como, 1-4 ottobre

A metà strada tra una fiera dedicata alle piante e una legata al design, Orticolario promette di fare felici gli appassionati di entrambe le tematiche. La location è Villa Erba, sul Lago di Como, dove fiori, artigianato d’esterni e outdoor design sono la combo vincente.

Designblok, Praga, 7-11 ottobre

A Praga, in Repubblica Ceca, c’è uno degli appuntamenti europei più interessanti dedicati al variegato mondo del design internazionale. L’evento prevede l’acquisto di un pass che permette la visita a palazzi o sedi espositive dove vedere installazioni e presentazioni.

EDIT Napoli, Napoli, 9-11 ottobre

Una tre giorni dedicata al design indipendente e d’autore, nata per dare supporto alle nuove promesse di questo mondo. Un ottimo modo per avvicinare professionisti e aziende, ma anche per curiosare tra le innovazioni e i progetti di queste giovani menti.

Venice Design Week, Venezia, 9-18 ottobre

Da segnare in agenda: la settimana del design veneziano è una bella occasione per vedere mostre e installazioni in giro per la romantica città sull’acqua. Si tratta infatti di un festival diffuso con eventi quasi sempre a titolo gratuito, alcuni però con prenotazione.

PAD London, Londra, 13-18 ottobre

Se il nostro interesse va a design e arte collezionabili, la kermesse londinese è da visitare almeno una volta nella vita. Le prime due giornate sono riservate a stampa e VIP, mentre dal 15 c’è l’apertura al pubblico. La sede è a Berkley Square in Mayfair.

Art Basel Paris, Parigi, 23-25 ottobre

Il Grand Palais di Parigi, suggestiva cornice per eventi chic, a fine ottobre ospita mostre dedicate ad arte e design. L’evento prevede anche esposizioni fuori dalle mura, che renderanno protagonisti alcuni punti storici e panoramici della capitale francese.

Se l’idea è di programmare più a lungo termine, il nostro post dedicato agli eventi di design per l’autunno 2026 potrà dare i giusti spunti per visite e viaggi a tema fino a dicembre.