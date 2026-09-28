123RF Il mese di ottobre è ricco di eventi dedicati agli appassionati di piante e fiori, con kermesse florovivaistiche imperdibili

L’autunno è arrivato, vero, ma non è ancora il momento di rinunciare a visitare mostre e fiere di piante e fiori. Il calendario di ottobre 2026 è infatti ricco di appuntamenti da non perdere, una fitta lista di eventi botanici per chi è in Italia o ha in programma un viaggio all’estero.

Va detto, per motivi legati al meteo, almeno qui da noi, il periodo con più date è quello della prima metà del mese. Il che però non significa che non ci sia qualche kermesse da cerchiare in rosso anche dopo, per salutare il verde in vista di climi migliori.

Mostre e fiere botaniche ad ottobre in Italia

Se l’autunno è la stagione del foliage nelle zone più belle del mondo, da noi in Italia è anche quella di noti eventi florovivaistici. Il Nord e Centro penisola sono da tenere d’occhio per gli appuntamenti più interessanti, fatti per vedere, annusare e, come vedremo, anche sognare.

Orticolario, Cernobbio (Como), 1-4 ottobre

Il tema di quest’anno è “En Rêverie”, inteso come “sogno” o “illusione” e punta a stabilire un contatto tra la natura e la sua capacità di stimolare l’immaginazione e i viaggi onirici. Per questo appuntamento l’osservato speciale sono i cosiddetti “giardini effimeri”.

Di fatti, grazie alla grande cura per il paesaggismo d’avanguardia e il sapiente mix tra piante rare, artigianato e outdoor design, Orticolario promette sempre meraviglie. La sede dell’evento è la bellissima Villa Erba a Cernobbio.

Mostra Mercato Autunnale di Piante e Fiori, Firenze, 2-4 ottobre

Il primo weekend di ottobre brilla anche per un altro evento a tema piante, la Mostra Mercato Autunnale botanica di Firenze. A organizzarla la Società Toscana di Orticoltura e ruota attorno al restauro del verde urbano, con focus sulla biodiversità florovivaistica italiana.

Da non perdere l’esposizione artistica “Costellazioni Botaniche” presso il trepidario Roster, all’interno del Giardino dell’Orticoltura. Per questa edizione si prevede la partecipazione di più di 75 espositori e vivaisti.

Monferrato Green Farm, Casale Monferrato (Alessandria), 2-4 ottobre

Un altro evento che cade nella prima settimana di ottobre è Monferrato Green Farm, presso il polo fieristico Riccardo Coppo di Casale Monferrato. Il punto forte di questa kermesse è la fusione tra florovivaismo classico, agricoltura e sostenibilità ambientale.

Se ci piacciono le piante ornamentali autoctone del territorio piemontese e non vogliamo rinunciare alle novità dal mondo dell’agricoltura biodinamica, questo appuntamento va segnato in rubrica. Non mancheranno anche le news tecnologiche per la cura del giardino.

Greenitaly, Parma, 7-9 ottobre

Alle Fiere di Parma, ottobre è noto come il mese di Greenitaly, il Salone Internazionale del Florovivaismo e del Paesaggio. Si tratta di un vero e proprio raccordo culturale per l’architettura verde e la transizione ecologica urbana.

Per questo non mancheranno piante forestali, ma anche le migliori alberature per il rimboschimento delle aree pubbliche. E guai a dimenticare le moderne soluzioni per manti erbosi a ridotto fabbisogno idrico o arbusti resistenti ai cambiamenti climatici.

Firenze Flower Show, Firenze, 10-11 ottobre

Nel cuore di Giardino Corsini, a Firenze, va in scena questa pittoresca mostra mercato incentrata sulle specie botaniche rare. Qui saranno di scena i migliori collezionisti nazionali, che esporranno i propri tesori verdi dinanzi agli occhi curiosi dei visitatori.

E già, visto che le varietà in esposizione appartengono alla categorie delle introvabili nei circuiti commerciali più classici. Se non vogliamo perdere l’occasione di vedere le piante grasse più scenografiche o le carnivore più originali, questo è il posto giusto.

ORCHIdea, Pistoia, 10-11 ottobre

Per gli appassionati di orchidee, è questa la kermesse da segnare in agenda per avvicinarsi ai più eleganti esemplari botanici della specie. Le varietà di orchidee più rare saranno in esposizione presso il Centro Mati 1909 di Pistoia.

Tre Giorni per il Giardino – Autunno, Caravino (Torino), 16-18 ottobre

Di scena al Castello di Masino, a Caravino, lo storico appuntamento organizzato dal FAI punta a parlare di biodiversità e capacità di adattamento delle piante ai climi attuali. L’evento torinese apre le porte ai visitatori che non vogliono perdere nulla sulla scienza botanica.

Ci saranno alberi da foliage, collezioni storiche di piante aromatiche, frutti antichi o dimenticati, sementi per l’orto invernale. Il tutto proposto da una rosa di più di 100 vivaisti in loco per questa occasione.

Siena in Fiore, Siena, 17-18 ottobre

Per una due giorni dedicata alla cura del giardino durante la stagione fredda, non possiamo rinunciare a Siena in Fiore. L’evento, promosso dalla Società Toscana di Orticoltura, si tiene presso i Giardini della Fontana di San Prospero, durante il terzo weekend di ottobre.

Mostre e fiere florovivaistiche: eventi internazionali ad ottobre

Di eventi botanici da copertina in giro per il mondo ce ne sono parecchi, ma in autunno solo un paio sono aperti ad un pubblico di non addetti del settore. Il primo è Folie’Flore, a Mulhouse, in Francia, dall’1 all’11 ottobre, una mostra spettacolo da mille e una notte.

In circa 11mila metri quadri di giardini a tema ha luogo la magia, tra camminate diurne sensoriali e pittoreschi tour notturni. I migliori guru del florovivaismo europeo promettono meraviglie con bellissime installazioni, tra giochi d’acqua e di luci.

E sempre in Francia, ma stavolta a Saint Coutant le Grand, c’è il Festival del Plantes au Domaine du Péré, 17 e 18 ottobre. Si tratta della classica e rinomata mostra mercato botanica autunnale dedicata a giardinieri amatoriali e collezionisti di piante.

Al Parco Domaine più di 100 espositori a disposizione per mostrare ai visitatori le specie verdi più belle e rare. Non mancano alberi da frutto di varietà antiche, bulbi da piantare prima dell’inverno, arbusti da bacca e piante perenni originali.