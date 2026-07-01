Mostre e fiere di piante e fiori: il calendario di luglio

Feste della lavanda, mostre di succulente, labirinti di dalie e masterclass botaniche: ecco tutti gli eventi dedicati a piante e fiori da vivere a luglio

iStock Fiori e piante

Anche Luglio è un mese in cui la natura dà spettacolo: i campi di lavanda si accendono di un viola che ricorda la Provenza ma che, per fortuna, possiamo trovare anche a due passi da casa; le dalie si preparano a dare il meglio; le succulente e i fiori più esotici trovano il loro posto nelle mostre e nei giardini storici. Abbiamo raccolto gli appuntamenti più belli di questo mese: feste tra i filari, mostre di piante rare, masterclass botaniche e labirinti fioriti. Prendete l’agenda per segnare le mostre e le fiere di piante e fiori di luglio 2026.

Festa della Lavanda al Lavandeto di Assisi

Cominciamo dall’Umbria, dove la lavanda richiama visitatori da tutta Italia. Al Lavandeto di Assisi, a Castelnuovo, la fioritura è celebrata da anni con un appuntamento ormai molto amato: nel 2026 gli ultimi giorni utili sono il 4 e 5 luglio, quindi è davvero l’occasione finale per vedere i campi nel pieno della loro atmosfera estiva.

Il parco è ampio, curato, con filari di lavanda in tante sfumature diverse: viola intenso, lilla, blu, rosa, bianco. Sullo sfondo c’è Assisi, e questo basta già a rendere tutto più scenografico. Si passeggia tra le piante, ci si ferma a osservare la fioritura, si entra in contatto con un mondo fatto di profumi, api, colori e dettagli botanici.

Durante la festa si possono visitare anche gli spazi dedicati alle salvie ornamentali e alle piante officinali, partecipare alle visite guidate e assistere alla distillazione della lavanda, uno dei momenti più interessanti per chi vuole capire come dai fiori si ottiene l’olio essenziale.

Fioritura della Lavanda in Val di Pozzo

Restiamo ancora tra i profumi della lavanda, ma ci spostiamo sull’Appennino bolognese. In Val di Pozzo, al Lavandeto di Rodiano, la fioritura continua fino al 28 luglio e regala quindi quasi tutto il mese per programmare una visita con calma.

Il lavandeto si trova a circa 750 metri di altitudine, in una zona protetta della Rete Natura 2000. Qui la lavanda è una coltivazione biologica inserita in un ambiente vivo, dove api e insetti impollinatori hanno un ruolo fondamentale. Per questo la visita ha qualcosa in più rispetto alla classica passeggiata fotografica: si entra in un piccolo ecosistema.

Le visite sono accompagnate da un’erborista, che racconta le virtù della lavanda come pianta officinale. Durante il percorso si scoprono anche i prodotti del laboratorio artigianale, legati alla tradizione erboristica mediterranea. Il campo è aperto dal giovedì alla domenica, con fasce orarie mattutine e pomeridiane, ma l’accesso va prenotato. Meglio arrivare con scarpe comode: l’ultimo tratto si percorre a piedi lungo una stradina bianca, e già questo rende l’esperienza più lenta e vera.

Verbania Cactus Folies

Per chi ama le piante grasse, a luglio c’è un appuntamento speciale sul Lago Maggiore. A Villa Giulia, a Verbania Pallanza, dal 10 al 12 luglio arriva una mostra mercato dedicata alle succulente, alle rarità da collezione e alle varie specie.

Il focus è sulle succulente del Sud Africa, piante abituate a condizioni difficili e proprio per questo affascinanti: forme compatte, foglie carnose, geometrie naturali, colori che cambiano a seconda della specie e della luce. Sono piante altamente resistenti, dalla bellezza essenziale, e in un periodo in cui il tema della siccità riguarda sempre più anche i nostri giardini e balconi, diventano ancora più interessanti.

La mostra apre venerdì 10 luglio nel pomeriggio e prosegue sabato 11 e domenica 12 con orari più ampi. Sabato è previsto anche un laboratorio creativo gratuito per bambini, senza prenotazione, seguito da un incontro con un’esperta del settore. Domenica mattina, invece, spazio alle piante carnivore, raccontate da un collezionista direttamente tra gli esemplari in mostra.

Estrosa Floral Show ad Aprilia

Ad Aprilia, il 15 e 16 luglio, i fiori diventano spettacolo. Estrosa Floral Show è una competizione ormai internazionale dedicata ai floral designer con un’idea molto precisa: mostrare come ogni fiore possa diventare un linguaggio artistico.

L’evento nasce in una città che ha un legame forte con il florovivaismo e porta in scena professionisti che trasformano rami, petali, foglie e materiali vegetali in vere opere di design. La parte più sorprendente è il finale, perché è prevista, come sempre, una sfilata in cui gli abiti vengono realizzati usando i fiori. Qui il fiore diventa materia viva, fragile e potentissima, con cui raccontare un’idea.

Agapanthus Experience ai Giardini di Villa della Pergola

Se c’è un fiore che sa parlare d’estate con eleganza, è l’agapanto. Ai Giardini di Villa della Pergola, ad Alassio, gli è stata dedicata una vera e propria un’esperienza, una masterclass che si tiene ogni giovedì e venerdì, fino al 24 luglio. Durante il percorso i visitatori possono osservare le zone del giardino dove gli agapanti sono protagonisti. E non si parla di poche piante: la collezione comprende oltre cinquecento varietà, con sfumature, portamenti e caratteristiche diverse.

Mostra delle Dalie a Villa Taranto, Verbania

Chiudiamo tornando sul Lago Maggiore, ai Giardini Botanici di Villa Taranto, dove da fine luglio prende il via uno degli spettacoli floreali più scenografici dell’estate: il Labirinto delle Dalie. L’appuntamento prosegue poi fino all’autunno, ma luglio è il mese in cui il percorso comincia a colorarsi e a mostrare tutta la sua promessa.

Le dalie sono disposte in un percorso ricchissimo, composto da varietà diverse per dimensione, forma e colore, quindi ci sono fiori grandi e teatrali e varietà più piccole e compatte, con capolini ordinati come piccole architetture naturali.

A Villa Taranto se ne possono ammirare centinaia di varietà e oltre mille piante in fiore, in un gioco di contrasti che rende ogni angolo diverso dal precedente. Prima di partire, però, meglio controllare sempre le condizioni del meteo: in caso di allerta arancione o rossa per temporali o pioggia intensa, i giardini possono restare chiusi al pubblico.