La Vita in Diretta chiude, Barbara Di Palma lascia dopo 24 anni: l’abbraccio con Alberto Matano

IPA Alberto Matano

Si spengono i riflettori sulla stagione de La Vita in Diretta, ma l’ultima puntata del contenitore pomeridiano di Rai1 è andata ben oltre i classici saluti di rito prima della pausa estiva. Quest’anno, il finale di stagione ha segnato la fine di un’epoca, per diversi motivi. Dopo ben 24 anni di straordinaria e instancabile carriera all’interno del programma, la storica inviata Barbara Di Palma ha salutato la squadra, pronta a dedicarsi a nuove e stimolanti sfide professionali in una delle sedi regionali di Rai.

I saluti a La Vita in Diretta

Un addio che ha toccato il cuore del pubblico e della redazione. Il conduttore Alberto Matano ha voluto dedicarle un tributo speciale a fine trasmissione, pronunciando parole piene di stima e di affetto che mostrano alla perfezione il valore umano e professionale della giornalista, sebbene non ce ne fosse bisogno: “Barbara Di Palma sa fare tutto e sono certo che farà benissimo in altre sedi”.

Un’attestazione di rispetto che ha immediatamente rotto la classica barriera dello schermo, trasformando lo studio in un luogo di condivisione. Visibilmente emozionata, con gli occhi lucidi, Barbara Di Palma non è riuscita a trattenere la commozione e, superando con spontaneità la rigidità della scaletta e dei tempi televisivi, si è alzata per rivolgersi direttamente al conduttore: “Posso rompere il protocollo?” ha chiesto, prima di avvicinarsi e stringersi in un lungo, caloroso e liberatorio abbraccio con Matano.

L’addio a 18 collaboratori del programma

Ma le emozioni non sono finite qui. Dietro le quinte e davanti alle telecamere si respirava un’atmosfera di profonda trasformazione. Questa chiusura di stagione, infatti, rappresenta per Alberto Matano una svolta complessa e dolorosa dal punto di vista professionale: il conduttore si trova a dover fare i conti con una vera e propria rivoluzione della sua squadra. A causa delle dinamiche interne legate alle stabilizzazioni e ai contratti aziendali della Tv di Stato, La Vita in Diretta perde contemporaneamente ben 18 collaboratori e giornalisti storici, destinati ad altre sedi e alle redazioni dei telegiornali regionali.

Una “perdita secca” per il programma, come l’ha definita lo stesso Matano, che in questi anni aveva cresciuto, guidato e valorizzato un gruppo di professionisti diventato col tempo una vera e propria famiglia allargata. Con grande generosità e visibile commozione, il giornalista ha voluto ringraziare e salutare uno per uno tutti i 18 collaboratori uscenti, riconoscendo il loro immenso contributo nel rendere la trasmissione il punto di riferimento del pomeriggio degli italiani.

Quello andato in onda è stato il finale di una stagione di grandi successi d’ascolto e la rappresentazione di una televisione fatta di rispetto, dedizione e legami veri nati nel lavoro quotidiano sul campo. Per oltre due decenni, Barbara Di Palma e i suoi colleghi sono stati gli occhi e la voce del pubblico sul posto, raccontando l’Italia con sensibilità, rigore e umanità. Ora il programma va in vacanza e si prepara a un profondo rinnovamento, ma l’abbraccio tra Matano e la sua storica inviata, unito al saluto corale a tutta la squadra, resta l’immagine più bella: la dimostrazione che, quando si lavora col cuore, si lascia un segno difficile da cancellare.