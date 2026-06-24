Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Fascino/IPA Rudy Zerbi e Alberto Matano

Il cognome è tra i più noti della televisione italiana, ma lui ha scelto di lavorare dietro le quinte. Tommaso Zerbi, uno dei quattro figli di Rudy Zerbi, è entrato a far parte della squadra de La Vita in Diretta, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Alberto Matano.

A rivelarlo è Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, svelando un dettaglio finora poco noto della vita professionale del giovane. Secondo l’indiscrezione, Tommaso lavora nella redazione della trasmissione dallo scorso settembre, contribuendo alla realizzazione quotidiana di uno dei programmi più seguiti del daytime della Rai.

Una scelta che lo tiene lontano dalle luci della ribalta, nonostante la notorietà del padre. Rudy, produttore discografico, conduttore radiofonico e volto storico di programmi come Amici e Tu sì que vales, è infatti uno dei personaggi più riconoscibili del piccolo schermo. Senza dimenticare nonno Davide Mengacci, per quarant’anni al servizio di Mediaset.

Chi è Tommaso Zerbi, il figlio di Rudy Zerbi

Ma chi è Tommaso Zerbi? Nato nel 1999, è il primogenito di Rudy Zerbi e della sua ex moglie Simona. A differenza del padre ha scelto di costruire la propria carriera lontano dalle telecamere, puntando sul lavoro redazionale e autoriale.

Dopo gli studi al King’s College di Londra e un master internazionale in Media and Communication Management al Politecnico di Milano, ha maturato esperienze in alcune delle realtà più importanti del mondo dell’editoria e dei media.

Nel suo curriculum figurano collaborazioni con Chora Media, Linkiesta, La nave di Teseo, Mondadori e RCS MediaGroup, oltre a esperienze professionali tra Milano, Londra e Parigi.

Parallelamente all’impegno con La Vita In Diretta collabora con alcune testate editoriali come Villain Magazine e The Canary. Nel suo percorso professionale anche esperienze di volontariato internazionale in Perù ed Ecuador, dove ha partecipato a progetti umanitari dedicati alle comunità più fragili.

Dunque, una formazione internazionale e un profilo professionale costruito passo dopo passo dietro le quinte della comunicazione e della televisione.

La famiglia allargata di Rudy Zerbi

La vita privata di Rudy Zerbi è stata spesso al centro dell’attenzione, tra una famiglia allargata e una storia personale segnata da una scoperta destinata a cambiargli la vita. È padre di quattro figli, nati da tre relazioni diverse. Dal matrimonio con la prima moglie Simona sono nati Tommaso e Luca.

Successivamente ha avuto Edoardo dall’unione con l’attrice Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, mentre dalla lunga relazione con Maria Soledad Temporini è nato Leo.

Il 10 maggio 2026 Rudy Zerbi ha sposato in gran segreto Grace Raccah, imprenditrice e figlia del fondatore del marchio di abbigliamento Dan John. Le nozze sono state celebrate alle porte di Roma con rito ebraico e alla presenza di pochi amici e familiari. La coppia è legata dal 2023 e ha scelto di mantenere la relazione lontana dai riflettori fino al giorno del sì.

Dietro il sorriso e l’ironia che il pubblico conosce, Zerbi porta con sé una vicenda familiare particolarmente intensa. A 30 anni ha infatti scoperto che il padre biologico era il conduttore televisivo Davide Mengacci. A rivelargli la verità è stata la madre, Luciana Coi, durante un delicato periodo della sua vita segnato dalla malattia.

La donna, temendo per il proprio futuro, ha deciso di raccontare al figlio ciò che aveva tenuto nascosto fino a quel momento. Lo shock è stato enorme. Lo stesso Zerbi ha raccontato di essere rimasto senza parole per quasi due settimane dopo aver appreso la notizia.

L’incontro con Mengacci è poi avvenuto solo nel 2001, durante una festa organizzata nel mondo dello spettacolo. Negli anni, Rudy ha spiegato di aver attraversato momenti di rabbia e smarrimento, arrivando però a elaborare quella storia con maturità.

La sua crescita è stata accompagnata da altre figure paterne che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua vita. Il cognome che porta appartiene a Roberto Zerbi, primo marito della madre che l’ha adottato quando era bambino. Poi è stato Giorgio Ciana, albergatore di Santa Margherita Ligure e secondo marito di Luciana Coi, a crescerlo come un figlio.

Da queste diverse esperienze familiari è nato un rapporto particolare con la figura paterna, tanto da arrivare a dichiarare di aver avuto “tre papà veri”, ognuno dei quali gli ha lasciato qualcosa di importante.