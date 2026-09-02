Mostre e fiere di piante e fiori: il calendario di settembre 2026

Da Gonzaga a Piazzola sul Brenta, ecco le fiere e le mostre mercato del verde di settembre 2026: date, orari e cosa vedere

iStock Mostre e fiere di giardinaggio a settembre

Con settembre le giornate all’aperto restano una bella abitudine, anzi si arricchiscono. Agosto ha avuto un calendario povero di appuntamenti, ma questo mese si concede attraverso diversi appuntamenti sparsi per l’Italia, tra parchi cittadini, ville rinascimentali e quartieri fieristici, dove il verde diventa protagonista in forme sempre diverse: piante da collezione difficili da reperire altrove, giardini disegnati dai paesaggisti, festival tra botanica e cultura, e persino una grande fiera agricola con radici antichissime.

La Fiera Millenaria di Gonzaga, dal 4 all’8 settembre 2026

La Fiera Millenaria di Gonzaga, nel Mantovano, fa risalire le proprie origini al 1490 e figura tra le più importanti rassegne nazionali dedicate all’agricoltura e all’agroalimentare. I numeri diffusi dall’organizzazione parlano di circa 35.000 presenze ogni anno e più di 200 espositori.

L’edizione 2026 non è da meno e prevede macchine agricole, produzioni enogastronomiche, mostra bovina, mercato artigianale, spettacoli equestri, street food e luna park, con un programma pensato tanto per gli addetti ai lavori quanto per le famiglie. Il momento da non perdere? L’8 settembre, giornata della festa patronale, con il corteo storico che riporta in vita Francesco II Gonzaga, Isabella d’Este e la corte rinascimentale.

Giardini&Terrazzi a Bologna, dall’11 al 13 settembre 2026

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre, ai Giardini Margherita di Bologna, abbiamo invece la possibilità di prendere parte alla sessione autunnale di Giardini&Terrazzi, dalle 10. Il parco si trasforma in un enorme mercato all’aperto con oltre 240 espositori.

Cosa aspettarci? Di tutto: piante e fiori, arredi, attrezzature per il giardinaggio, artigianato artistico, vintage, prodotti per gli animali, benessere e specialità dei territori. Uno degli aspetti più interessanti riguarda gli spazi verdi allestiti dai paesaggisti e dagli architetti del paesaggio: piccoli ambienti visitabili, che diventano una miniera di idee concrete per chi sogna di riorganizzare il proprio balcone o terrazzo ma non sa proprio da dove partire.

Perugia Flower Show, il 19 e 20 settembre 2026

Il terzo fine settimana si apre con l’appuntamento umbro. Sabato 19 e domenica 20 settembre la Villa del Colle del Cardinale, dimora cinquecentesca alle porte di Perugia, ospita l’edizione autunnale del Perugia Flower Show, aperta con orario continuato dalle 9 alle 19.30. Il cuore resta la mostra mercato di piante rare e inconsuete, con vivaisti specializzati, produttori, collezionisti e una selezione di artigiani. Fra gli stand si trovano rose, agrumi, bonsai, piante aromatiche, carnivore, cactacee, tillandsie, bulbi, perenni e numerose altre rarità botaniche.

Fiorissima a Ovada, il 19 e 20 settembre 2026

Restiamo nel weekend del 19 e 20, spostandoci in Piemonte. A Ovada, nell’alessandrino, il Parco Sandro Pertini ospita la decima edizione autunnale di Fiorissima: due giornate, sabato e domenica. Se ci appassionano le specie fuori dal comune abbiamo di che curiosare.

Horti Aperti a Pavia, il 19 e 20 settembre 2026

Chiude il fitto weekend del 19 e 20 la quinta edizione di Horti Aperti, nel Parco Horti dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia. Le giornate clou restano sabato e domenica, dalle 10 alle 19, ma la manifestazione prende il via già venerdì 18 con alcuni appuntamenti all’Orto Botanico dell’Università, il più antico della Lombardia.

Il tema del 2026 è “L’Arte e la Maniera. Il giardino intelligente, pensato con passione e coltivato con cura”, ma il programma va ben oltre l’acquisto di piante: conferenze, laboratori per adulti e bambini, visite guidate e workshop su biodiversità, coltivazione, paesaggio e cura ecologica del giardino.

Fiori e Colori a Piazzola sul Brenta, il 26 e 27 settembre 2026

Durante l’ultimo fine settimana di settembre possiamo andare in Veneto, a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. Sabato 26 e domenica 27 settembre i Giardini di Piazza Paolo Camerini ospitano la sedicesima edizione di Fiori e Colori, mostra mercato organizzata dagli Amici dei Fiori insieme alla Pro Loco locale. Siamo proprio nel centro del paese, a due passi dalla monumentale Villa Contarini, e si può chiedere consiglio a chi le piante le coltiva per mestiere. Una buona occasione per salutare l’estate e portarsi a casa qualche esemplare nuovo per l’autunno.