iStock Rocca di Angera

Arrivando dal lago, lo intuiamo subito: la sagoma scura in alto sulla roccia si impone allo sguardo. La Rocca di Angera veglia sul Verbano dalla sponda varesina da quasi mille anni, con le sue torri, le corti silenziose e il profilo di merli che la rende inconfondibile. Appartenuta nei secoli agli arcivescovi di Milano, ai Visconti e infine ai Borromeo, oggi custodisce affreschi che tolgono il fiato, un giardino nato dagli erbari antichi, un museo amatissimo dai bambini e diverse leggende da raccontare la sera. Andiamo a scoprirla.

La storia della Rocca di Angera

Molto prima che si alzassero queste mura, lo sperone sul lago aveva già una vocazione: sorvegliare. La zona era frequentata già in epoca antica e Angera ebbe un ruolo importante in età romana, per la posizione privilegiata: si teneva d’occhio tutto ciò che si muoveva sull’acqua. Tramontato l’impero, il presidio finì sotto il controllo degli arcivescovi di Milano, ed è a quell’epoca che risalgono le prime notizie sicure della fortezza, intorno all’anno Mille.

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Tutto cambiò verso la fine del Duecento. La battaglia di Desio del 1277 segnò l’affermazione dei Visconti sui Della Torre, e successivamente anche la Rocca entrò nell’orbita viscontea. La famiglia che ora dominava la Lombardia fece della vecchia Rocca arcivescovile una fortezza in piena regola, e lasciò qui il suo marchio: l’ala che porta il loro nome, la torre voluta da Giovanni Visconti verso la metà del Trecento, e il ciclo di affreschi che ancora oggi continua a stupire i visitatori.

Il legame più duraturo, però, comincia nel 1449, quando Vitaliano I Borromeo comprò la Rocca. Da allora la Rocca è legata ai Borromeo, che ne consolidarono il possesso sul finire del Quattrocento e ne sono tuttora proprietari. Con loro divenne insieme dimora e presidio militare, parte di un sistema difensivo affacciato sul Verbano. Dopo anni di contese con gli Sforza, sul finire del Quattrocento la proprietà si consolidò, e da cinque secoli abbondanti non si è più mossa dalla stessa casata. Una continuità che in Italia non ha molti eguali.

Lo stile e l’architettura della Rocca di Angera

Angera non è un castello strutturato da un unico progetto, ma un edificio cresciuto per aggiunte successive, dove ogni ala, ogni torre e ogni passaggio raccontano una fase diversa della sua lunga vita. Il nucleo più antico del complesso è la Torre Castellana, risalente agli inizi del Duecento. Era il punto da cui la Rocca guardava il lago: un occhio alto, militare, pensato per anticipare ogni movimento. Dalla sua sommità si abbracciano gli altri corpi del complesso, dal palazzo duecentesco all’ala viscontea.

All’estremità opposta si allunga invece la parte voluta dai Borromeo, tra archi, stemmi e motti familiari. Non è più soltanto difesa, ma rappresentazione del potere. Tutto ruota attorno alla corte interna, uno degli spazi più suggestivi del complesso. Accanto alle tracce più antiche della vita del castello, sopravvive anche una memoria agricola: un grande torchio seicentesco, legato alla produzione del vino nella tenuta.

Una sala vale il viaggio: quella della Giustizia, al secondo piano dell’ala viscontea, è il punto in cui la storia dei Visconti diventa immagine. Gli affreschi raccontano la vittoria politica, in un ciclo pittorico raro per completezza e forza visiva. A firmarlo fu un maestro rimasto senza nome, che gli studiosi chiamano semplicemente il Maestro di Angera.

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I misteri e le leggende del passato

Ogni fortezza millenaria porta con sé le sue storie, ormai lo sappiamo bene e Angera non ne è priva. Nell’XI secolo la Rocca era in mano a Oliva, nipote dell’arcivescovo di Milano Guido da Velate. Quando il diacono Arialdo, anima del movimento riformatore della Pataria, prese a denunciare la corruzione del clero e la stessa condotta dello zio arcivescovo, venne tradito e trascinato fin qui. Nel giugno del 1066 gli uomini di Oliva lo condussero su un isolotto davanti ad Angera e lo massacrarono. La tradizione ha trasformato Donna Oliva in una presenza inquieta della Rocca, legata a una maledizione che nessun visitatore vorrebbe mettere alla prova.

La seconda leggenda vive dentro una grotta, lungo la salita che porta al castello. Ai piedi della Rocca si apre una grotta che ha restituito tracce risalenti alla preistoria. È conosciuta anche come Antro di Mitra: il legame con il culto romano è stato proposto sulla base dei ritrovamenti nella zona. La cavità è entrata anche nelle tradizioni locali, dove viene chiamata la “soglia delle Fate”. Suggestioni, certo. Ma che sono sopravvissute fino a noi, con un alone di mistero difficile da dimenticare.

Il magnifico giardino

Lasciate le sale, la Rocca ci mostra ancora la sua meraviglia (e questa volta tinta di verde). Su una terrazza affacciata sull’acqua, tra la vigna e le mura merlate, si stende un giardino di circa duemila metri quadrati. Non è antico, in realtà: venne ricreato nel 2008, ma con un rigore quasi da studiosi. I giardinieri di Casa Borromeo non hanno inventato nulla, hanno lavorato sulle miniature dei manoscritti e sugli erbari del Medioevo, ricostruendo fedelmente com’era e cosa cresceva in un giardino di quei secoli.

Nel Medioevo un giardino era dispensa, farmacia e laboratorio insieme: da lì venivano il cibo, i rimedi, i colori per tingere le stoffe. E il percorso di Angera restituisce proprio questa idea, con spazi diversi che alternano orto, frutteto, erbe utili e luoghi destinati al piacere della vista e della conversazione.

Ma non facciamo l’errore di crederlo solo “l’ennesimo” giardino bello da vedere, perché è un piccolo manuale vivente della cultura medievale. Ci sono le piante legate alla cucina, quelle usate per curare, quelle impiegate per tingere. C’è la parte più ordinata e domestica, e poi c’è il boschetto, dove il percorso si fa più ombroso, più fresco, quasi selvatico. Passeggiarci, con il lago che brilla oltre i merli, è il modo più dolce per salutare la Rocca, e ricordarla per sempre.