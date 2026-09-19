Milano Fashion Week, gli eventi dove si può andare gratis a settembre 2026

IPA Bella Hadid durante un evento della Milano Fashion Week di febbraio 2026

La Milano Fashion Week 2026 torna dal 22 al 28 settembre con le collezioni Primavera/Estate 2027 e, insieme alle sfilate più attese, porta in città una quantità di appuntamenti che vanno ben oltre le passerelle. Perché no, non serve necessariamente avere un invito con il proprio nome stampato sopra per respirare un po’ di quell’atmosfera. Tra mostre, cinema, installazioni e perfino una sfilata aperta al pubblico, ci sono diversi eventi gratis che permettono di entrare nel clima della settimana della moda senza affrontare la temutissima domanda: “Lei è in lista?”. La risposta, almeno qualche volta, può tranquillamente essere: non serve.

Milano Fashion Week 2026, il Vogue Café apre al pubblico

Uno degli indirizzi da segnare è Palazzo Giureconsulti, in Piazza dei Mercanti 2, praticamente a pochi passi dal Duomo. Dal 24 al 26 settembre torna infatti il Vogue Café, alla sua seconda edizione italiana: uno spazio temporaneo pensato non soltanto per gli addetti ai lavori, ma dichiaratamente aperto al pubblico. Gli orari sono dalle 10 alle 16 giovedì 24 settembre e dalle 10 alle 19 venerdì 25 e sabato 26.

Più che un semplice caffè, sarà una specie di piccolo quartier generale lifestyle in cui concedersi una parentesi dalla corsa da una sfilata all’altra. Ci sarà la caffetteria con una selezione curata dallo chef Carlo Cracco, ma anche il Vogue Kiosk con edizioni internazionali della rivista e merchandising, una libreria pop-up realizzata con Feltrinelli e una selezione di cento libri scelta dalla redazione. In programma anche attività dedicate alla creatività, come il coloring book sviluppato con Stabilo e Vivetta Ponti, e walking tour alla scoperta di alcuni luoghi del benessere milanese. Per determinate attività è prevista la registrazione online: meglio quindi organizzarsi prima anziché presentarsi con la stessa disinvoltura con cui si entra al bar sotto casa.

Cinemoda, vedere gratis i film che hanno fatto la storia dello stile

Alla Milano Fashion Week 2026 moda e cinema tornano a incontrarsi anche sul grande schermo. Il 25 e 26 settembre, alla Cineteca Milano Arlecchino di via San Pietro all’Orto 9, torna Cinemoda, la rassegna di Vogue Italia dedicata al legame tra costume, immaginario cinematografico e stile. Madrina di questa edizione è Chiara Mastroianni, mentre il programma è stato curato insieme a Gian Luca Farinelli. L’evento è aperto al pubblico con iscrizione alle singole proiezioni.

Ed è uno di quegli appuntamenti che vale la pena tenere d’occhio anche per chi, della Fashion Week, ama soprattutto la parte più culturale. In programma ci sono 11 film tra cui: Belle de jour di Luis Buñuel, con Catherine Deneuve vestita da Yves Saint Laurent e 8½ di Federico Fellini.

IPA

La mostra di Viktor&Rolf a 10 Corso Como

Per chi preferisce osservare gli abiti da molto vicino, il 25 settembre inaugura alla Galleria di 10 Corso Como la mostra Viktor&Rolf. Spectrum, prima personale italiana dedicata a Viktor Horsting e Rolf Snoeren. L’esposizione resterà aperta fino al 22 novembre 2026, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30, con ingresso libero.

La mostra, curata da Alessio de’ Navasques, attraversa oltre trent’anni di sperimentazione del duo olandese e porta la moda a dialogare con arte contemporanea, performance e cultura visiva. Perfetta, insomma, anche per chi durante la Milano Fashion Week di settembre vuole allontanarsi per un momento dalla frenesia del “chi indossa cosa” e osservare il vestito come oggetto creativo.

Una sfilata gratis: Demiurgo e la Lineapelle Designers Edition

E per chi davanti alla parola Fashion Week pensa inevitabilmente alla passerella, c’è anche un’opportunità più rara: assistere a una sfilata aperta al pubblico. Venerdì 25 settembre alle 19.15, in Piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Demiurgo Leather Avantgarde presenta la collezione Primavera/Estate 2027 con lo show Leather Like a Feather – Vol. II, Il Cielo in una Stanza. L’appuntamento è indicato nel calendario ufficiale di Camera Nazionale della Moda Italiana come “open to the public”.

La sfilata fa parte della Lineapelle Designers Edition, progetto che dal 23 al 25 settembre porta al Leather Fashion Hub nove designer, affiancati da altre presentazioni in programma allo Spazio Lineapelle fino al 26 settembre. Nel caso di Demiurgo, il punto di partenza creativo è proprio la pelle, portata però lontano dall’immaginario più rigido e tradizionale: il progetto lavora sulla leggerezza del materiale, sul movimento e sulla possibilità di trasformarne la percezione.