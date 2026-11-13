Beautiful, le anticipazioni del 14 novembre 2026: Brooke disperata per il rifiuto di Ridge

Ufficio Stampa Mediaset Ridge e Brooke a "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 14 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 14 novembre 2026

Brooke è turbata perché Ridge non ha risposto al messaggio che lei gli ha inviato alla vigilia di Natale. Hope la conforta e sostiene che lui non abbia esitato a ferirla per l’ennesima volta, rifugiandosi troppo velocemente tra le braccia di Taylor. Brooke dice di aver accettato il ruolo di amministratore delegato della Forrester per cercare di migliorare la situazione e di essersi però resa conto che Ridge si è sentito profondamente tradito.

Nonostante il dolore, Brooke è determinata a non rinunciare al loro rapporto, convinta che Ridge sia l’unico uomo della sua vita. Ridge riflette con Steffy sulla crisi con Brooke. Steffy lo incoraggia a lasciarsi il passato alle spalle, ricordandogli il tradimento subito e invitandolo a guardare al futuro con Taylor. Ridge riconosce di aver commesso degli errori, ma confessa che il legame con Taylor gli dà pace e stabilità.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’8 al 14 novembre 2026.