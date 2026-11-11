Beautiful, le anticipazioni del 12 novembre 2026: una consolazione inaspettata per Ridge

Ufficio stampa Mediaset Ridge e Taylor, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del giovedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di giovedì 12 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 12 novembre 2026

È la vigilia di Natale, ma l’atmosfera festiva a Los Angeles è carica di malinconia e tensioni irrisolte, con la famiglia Forrester e il clan Logan che trascorrono le festività separatamente. Ridge sta provando a ritrovare la serenità e vive a casa di Eric dopo aver lasciato Brooke, profondamente ferito dal suo presunto tradimento. Mentre Pam e Donna cercano di rallegrare l’ambiente con tradizioni culinarie e scherzi, l’arrivo di Taylor porta una nuova luce negli occhi di Ridge. La dottoressa gli consegna un regalo speciale: la penna del loro primo Natale insieme, simbolo di un passato condiviso che Steffy interpreta come un segno del destino per una riunione definitiva dei suoi genitori. Intanto, a casa Logan, pur avendo allestito un ricevimento, Brooke è devastata dalla solitudine e dall’assenza del marito.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’8 al 14 novembre 2026.