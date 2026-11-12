Beautiful, le anticipazioni del 13 novembre 2026: Ridge e Brooke lontani nel momento più duro

Ufficio stampa Mediaset Ridge e Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del venerdì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 13 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 13 novembre 2026

È la vigilia di Natale, ma le feste non riescono a cancellare le tensioni tra la famiglia Forrester e il clan Logan, che trascorrono la giornata separati. Ridge, ferito dal presunto tradimento di Brooke, vive a casa di Eric e cerca di ritrovare la serenità. L’arrivo di Taylor lo emoziona: la dottoressa gli regala la penna che lui le aveva donato per il loro primo Natale insieme. Per Steffy, quel gesto è un segno che i suoi genitori potrebbero riavvicinarsi.

A casa Logan, Brooke soffre per l’assenza di Ridge. Nonostante abbia organizzato un ricevimento per le festività, si sente sola e la mancanza del marito pesa ancora di più. Intanto, Pam e Donna provano a portare un po’ di allegria nella casa di Eric con le loro tradizioni e i loro scherzi.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’8 al 14 novembre 2026.