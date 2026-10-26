Beautiful, le anticipazioni del 27 ottobre 2026: l’insulto di Ridge e la decisione estrema di Brooke. L’addio inaspettato

Ufficio stampa Mediaset Brooke e Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del martedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ridge e Brooke si affrontano in un durissimo scontro nel salotto di casa. Ecco le anticipazioni di martedì 27 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 27 ottobre 2026

Ridge e Brooke si affrontano in un durissimo scontro nel salotto di casa, segnati dalla profonda ferita del tradimento aziendale orchestrato da Hope e Carter. Ridge è convinto che Hope sia una manipolatrice senza scrupoli che ha corrotto l’integrità di Carter per i propri scopi, arrivando a definire la ragazza una malvagia calcolatrice. Brooke, pur non approvando i metodi usati, difende strenuamente la figlia, ricordando al marito i decenni di emarginazione professionale e i costanti attacchi subiti dai Logan all’interno della Forrester Creations, citando successi storici come la formula Belief e la linea Bedroom come prove del loro valore. La tensione degenera quando Ridge, accecato dalla rabbia, usa termini pesanti verso Hope, arrivando a chiamarla «sgualdrina» e rievocando in Brooke i dolorosi insulti subiti in passato da Stephanie. Incapace di accettare la convivenza nella stessa casa, se ne va.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 25 al 31 ottobre 2026.