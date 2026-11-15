Il prezioso gioiello in oro e diamanti dell’Imperatrice Giuseppina va all’asta

iStock Immagine generica di gioielli in uno scrigno

Il valore di alcuni gioielli va ben oltre quello dei materiali preziosi con cui sono stati realizzati. Sono oggetti che attraversano i secoli, custodendo il ricordo di chi li ha indossati e di un’epoca che ha lasciato un segno nella storia. È il caso di un lussuoso fermaglio in oro e diamanti appartenuto all’Imperatrice Giuseppina, proveniente dalle collezioni imperiali e destinato a essere battuto all’asta domenica 6 dicembre. Un acquisto non per tutte le tasche, ma sognare non costa nulla.

Il gioiello appartenuto all’Imperatrice Giuseppina

La casa d’aste Osenat ha presentato sui social il prezioso fermaglio con un video che ne mette in risalto tutta la lucentezza. Ha la forma di una piccola aquila d’oro ricoperta di pietre preziose, con un globo stretto tra gli artigli. Un soggetto tutt’altro che casuale: il valore simbolico è forte e perfettamente in linea con il gusto della corte napoleonica. All’epoca della realizzazione dell’accessiorio l’aquila era infatti uno degli emblemi dell’Impero francese, simbolo di forza, vittoria e autorità. Il globo tra gli artigli richiamava invece la sovranità e il potere imperiale. In questo piccolo oggetto convivono così la ricchezza dell’oreficeria e il linguaggio della regalità, con una lavorazione preziosa che lo rende molto diverso da un comune accessorio. Non è chiaro a quale prezzo viene proposto dalla casa d’aste, ma i gioielli appartenuti ai reali raggiungono sempre cifre folli, come gli 11 milioni di sterline raggiunti da quello appartenuto a Lady Diana.

Chi riuscirà ad aggiudicarselo, non lo farà probabilmente per mettere nel portagioie un accessorio con cui completare un outfit, ma per possedere un oggetto che racconta una storia. Un gioiello del genere porta il concetto di lusso a un altro livello, fatto di creazioni uniche e lavorazioni preziose. Il suo valore non si esaurisce nell’oro e nelle pietre che lo ricoprono: conta anche la storia che custodisce e il fatto di essere appartenuto a una delle donne più importanti dell’età napoleonica.

Giuseppina Bonaparte e la passione per i gioielli preziosi

Giuseppina Bonaparte amava i gioielli e non badava a spese quando si trattava di arricchire il proprio scrigno con nuove creazioni. Diamanti, perle, cammei e pietre preziose facevano parte del suo stile, insieme a diademi, collane e ornamenti elaborati. Non si trattava soltanto di sfoggiare ricchezza: i gioielli contribuivano a costruire quell’immagine di magnificenza che Napoleone voleva per la propria corte. I preziosi che sceglieva dovevano rispettare il suo rango e il suo gusto personale, e per questo essere elaborati e ricchi di dettagli. In quel periodo l’oreficeria era più che altro uno strumento di rappresentanza più che di estetica e dovevano dichiarare lo status sociale e trasmettere il potere di chi li indossava.

Ma Giuseppina non amava soltanto i gioielli. Il suo guardaroba era fornito di abiti eleganti e ricercati, mentre la residenza di Malmaison rifletteva la sua passione per l’arte, gli arredi e la botanica. Sapeva circondarsi di oggetti capaci di esprimere la sua idea di bellezza e con il suo stile contribuì a diffondere un gusto sofisticato, fatto di diamanti, oro e creazioni esclusive, che ha influenzato a lungo la moda europea. Ancora oggi, non a caso, il suo nome è associato a un’ideale di eleganza aristocratica quasi irraggiungibile e il gioiello all’asta lo dimostra.