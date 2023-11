Andrea Iovino, è morto a 38 anni l’attore di “Pinocchio” e “Made in Sud”

Fonte: Facebook Addio ad Andrea Iovino

Addio ad Andrea Iovino. L’attore e comico napoletano è morto all’età di 38 anni. Una notizia inaspettata che ha lasciato sgomenti tutti. Al momento non è dato sapere le cause della sua prematura scomparsa: i familiari si sono chiusi in uno stretto riserbo. Volto noto del grande schermo così come della televisione, Iovino aveva avuto un ruolo da protagonista nel Pinocchio di Matteo Garrone. Tra l’altro era il fratello di Giovannino Iovino, noto per il suo ruolo di disturbatore a Tu si que vales.

Chi era l’attore Andrea Iovino e perché è morto a soli 38 anni

Nato e cresciuto a Nola, Andrea Iovino aveva frequentato il liceo Carducci della cittadina di Giordano Bruno. Aveva iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nel 2005, nella compagnia nolana del regista e autore Salvatore Esposito Pipariello. Successivamente aveva calcato le scene con Sal Da Vinci in alcuni suoi recital. A tal proposito il cantante neomelodico lo ha salutato sui suoi account social con poche e commosse parole: “Grazie Andrea, rip”.

Salvatore Notaro, cugino e consigliere comunale a Nola, ha sottolineato che Andrea “era un ragazzo semplice, si è fatto da solo, sempre molto attivo anche nel sociale con sani principi molto lagato alla famiglia”. Tanta commozione pure da parte di Gianni Sallustro, attore e direttore del Teatro Instabile di Napoli: “La sua dipartita, lascia un grande vuoto, bravo nella recitazione ma soprattutto è stato un ottimo caratterista. Era un attore che curava in maniera attenta tutte le sfaccettature dei suoi personaggi”.

Per il momento la famiglia di Andrea Iovino ha preferito non divulgare le cause della morte dell’attore che vantava anche una partecipazione a Made in Sud in qualità di comico. Un artista completo e versatile, che ha sicuramente lasciato il segno sulla scena partenopea e non solo. Al di là del talento era apprezzato e stimato da tutti per la sua bontà e gentilezza.

La vita privata di Andrea Iovino: il fratello è Giovannino di Tu si que vales

Andrea Iovino era sposato da diverso tempo con Ornella, una donna del tutto estranea al mondo dello spettacolo ma sempre pronta a supportare la sua dolce metà. La coppia ha avuto quattro figli: Clarissa, Chloe, Maddalena e Andrea. Il maschietto è stato chiamato come il suo popolare papà. Nonostante la carriera impegnativa tra tv, cinema e teatro, Iovino non ha mai abbandonato la città di Nola, alla quale era molto legato.

Andrea Iovino era il fratello maggiore di Giovannino Iovino, il popolare disturbatore di Sabrina Ferilli a Tu si que vales classe 1995. I due erano molto uniti e più volte avevano lavorato insieme. Entrambi facevano parte della compagnia teatrale di Nola “Pipariello” di Antonio Esposito e si erano alternati sul set di Pinocchio di Matteo Garrone.

Per la famiglia di Made in Sud si tratta dell’ennesimo lutto nel giro di pochi mesi. Solo lo scorso 29 settembre è venuto a mancare Frank Carpentieri, il dj del programma che in passato è stato condotto da Stefano De Martino. Il musicista è scomparso a 47 anni dopo aver combattuto contro un tumore.