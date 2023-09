Lutto a “Made in Sud”, morto a 47 anni il dj Frank Carpentieri: i suoi brani più famosi

Fonte: IPA Frank Carpentieri a "Made in Sud"

Addio a Frank Carpentieri. Era un dj, musicista, producer, diventato noto per essere stato tra i protagonisti in console del programma di successo Made in Sud. Per il format Rai Frank aveva scritto anche la musica. Carpentieri aveva 47 anni e da tempo lottava contro un male incurabile. Era ricoverato da quasi un anno all’ospedale Monaldi e lo scorso dicembre aveva ricevuto un video augurale di alcuni giocatori del Napoli tra cui Meret, Simeone, Di Lorenzo e Lobotka. Lui aveva ringraziato con un post in cui affermava: “Grazie a tutti voi combatterò fino alla fine. Infine, grazie alle migliaia di persone che sia pure con un semplice messaggio, mi hanno dimostrato la loro vicinanza. Viva la vita”.

“Made in Sud”, chi era Frank Carpentieri: malattia e carriera

Francesco Carpentieri, in arte Frank Carpentieri, classe 1976 era un autore di sigle televisive e disk jockey. Sua era l’omonima sigla dello show comico Made in Sud, per anni condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Carpentieri era nato e cresciuto a Napoli e qui, all’età di 9 anni aveva iniziato ad appassionarsi alla musica, suonando la batteria. Aveva poi cominciato a suonare seriamente da adolescente, a 15 anni. A 18 anni, nel 1995, iniziò coi club: il Club Sea Wold con Jg Bros, poi l’esperienza ad Ibiza, l’amicizia con Raiz degli Almamegretta, nel 1998 al Velvet, tra i locali più in all’ombra del Vesuvio.

Tante e diverse le collaborazioni nel mondo nella tv e del teatro: Tribbù, su Raidue, musiche e testi dello spettacolo teatrale Zazzarazà al Teatro Augusteo di Napoli, il già citato Made in Sud, una piccola parte ne Il principe abusivo interpretato e diretto da Alessandro Siani. Con quest’ultimo una grande e profonda amicizia.

“Made in Sud”: i brani di Frank Carpentieri

Frank Carpentieri aveva ideato e composto una canzone che si intitola proprio Made in Sud, come l’omonima trasmissione Rai. Il brano è presente anche su YouTube, con una foto di Frank in bianco e nero, mentre sorride irradiato dal sole. Per la canzone, Carpentieri aveva utilizzato diverse collaborazioni e nella versione originale è presente anche un frame rap di quindici secondi. Un altro brano del suo repertorio è Close to me, composto da un piacevole sound ritmato.