Michelle Hunziker e l’amore con Ramazzotti: “A 9 anni ho deciso di sposarlo”

Michelle Hunziker è tornata a parlare del suo rapporto con Eros Ramazzotti: oggi la showgirl è felicemente sposata con Tomaso Trussardi, che l’ha resa mamma di Celeste e Sole, ma ha svelato che il matrimonio con il cantante lo aveva sognato fin da bambina.

Michelle Hunziker, la confessione su Ramazzotti

In una lunga intervista a F, il settimanale al femminile, Michelle Hunziker ha parlato della sua vita, fatta di fatalità e colpi di testa pazzeschi: “Nella prima parte della mia vita sembrava tutto scritto, con coincidenze incredibili”, ha raccontato la showgirl al magazine. “A 9 anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora Eros Ramazzotti. Mia madre diceva: ‘Ma questa è matta’”.

Dopo anni di matrimonio e la nascita di Aurora, la coppia ha deciso di separarsi. Quello per la Hunziker è stato un periodo buio e tormentato: non è un mistero infatti che in quel momento la showgirl facesse parte di una setta religiosa, che ha condizionato fortemente ogni aspetto della sua esistenza.

“Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Questa dualità mi uccideva – ha confessato al magazine – Nel frattempo facevo Zelig e quindi dovevo ridere sul palco. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro. Lì è successo tutto”.

Quei cinque lunghissimi anni all’interno della setta oggi Michelle se li è lasciati alle spalle, ma non li ha dimenticati: aveva tenuto nascosto tutto a tutti, persino a sua madre, che aveva allontanato sempre di più insieme agli amici e agli affetti. La Hunziker ha lasciato la setta nel 2006 e tornare alla normalità è stato un processo lento e difficile, e oggi però è (per fortuna) solo un brutto ricordo.

Michelle Hunziker, l’amore con Tomaso Trussardi

Dopo la fine del matrimonio con Eros e l’allontanamento dalla setta, Michelle Hunziker ha dovuto rimettere insieme i pezzi e tornare alla sua vita. Solo in seguito ha trovato l’amore in Tomaso Trussardi, che l’ha accolta con tutte le sue fragilità: “È arrivato e ha sfondato la porta del mio cuore. Lui è uno che non si arrende mai, anche di fonte ad una donna che pensava di non ricostruirsi più una famiglia”, ha raccontato.

“Anche se era anche più giovane, ma mi ha subito dato il senso del progetto, qualcosa che mancava nelle poche esperienze che avevo avuto dopo il mio primo marito”. E oggi, accanto al suo Tomaso, Michelle è più felice che mai e ha costruito quella famiglia che aveva sempre sognato.