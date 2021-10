Mystery Land, perché il programma di Aurora Ramazzotti è stato sospeso

Aurora Ramazzotti: mamma Michelle Hunziker, fidanzato, look e Instagram

Amara sorpresa per Aurora Ramazzotti, che si è da poco tuffata in una nuova avventura. Nei panni di conduttrice – un’esperienza che aveva già fatto in passato – ha guidato le prime due puntate di Mystery Land, il nuovo show di Italia 1 dedicato ai misteri e al mondo dell’ignoto. Ma nei giorni seguenti è arrivata la decisione di Mediaset di sospendere l’appuntamento settimanale con la trasmissione.

Mystery Land si ferma: i motivi

Lo show chiude i battenti, ma solo momentaneamente. Questo è ciò che si apprende dal comunicato stampa diffuso dall’emittente, in cui si evidenzia la necessità di trovare un nuovo taglio editoriale per Mystery Land. “Mediaset ritiene che i fenomeni legati all’ignoto e ai misteri – tuttora presenti nella storia, nella mitologia, nell’archeologia e nella scienza – siano molto interessanti per il pubblico di Italia 1. Ma questa prima versione di Mystery Land non si è dimostrata ancora ben focalizzata” – si legge nella nota.

Ma il destino dello show non sembra essere quello di finire nel dimenticatoio: “Il programma rientra quindi ai box per una revisione profonda e ritornerà quanto prima in onda su Italia 1 con una nuova formula”. Si tratta dunque di attendere un po’, sperando che il ritorno di Mystery Land si riveli più soddisfacente. La prima puntata, andata in onda lo scorso 4 ottobre, aveva in effetti ottenuto scarsi risultati in termini di ascolto, e i dati sono addirittura peggiorati dopo il secondo appuntamento dell’11 ottobre.

Mystery Land, pausa per Aurora Ramazzotti

C’è dunque bisogno di fermarsi un attimo e riflettere in che modo Mystery Land possa conquistare l’attenzione dei telespettatori. Nel frattempo, Aurora si allontana un po’ dalla tv e dal suo nuovo (ma non troppo) ruolo di conduttrice. La giovane Ramazzotti non ha voluto commentare la sospensione del suo show, che ha presentato accanto ad Alvin per quelle due puntate che non hanno ottenuto il successo sperato.

Sarà stata sicuramente una brutta sorpresa per lei, che nel registrare i servizi di questo suo nuovo programma si era divertita moltissimo. Aurora aveva infatti svelato alcuni segreti dal backstage di Mystery Land, condividendo foto e video della sua avventura accanto ad Alvin. Sempre con il sorriso stampato sul volto, perché anche scavando tra i misteri più lugubri del nostro Paese non ha mai perso il suo lato più ironico.