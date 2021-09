Aurora Ramazzotti, nessuna crisi con Goffredo Cerza: “Siamo ancora qua”

editato in: da

Aurora Ramazzotti: mamma Michelle Hunziker, fidanzato, look e Instagram

La notizia aveva colto tutti di sorpresa: gli innamoratissimi Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi si sarebbero lasciati. I fan della coppia si sono subito allarmati, anche perché i due sono sempre apparsi molto complici e affiatati.

Solo qualche settimana fa la figlia di Eros aveva condiviso sui social i momenti più belli delle sue vacanze con il compagno e l’amica Sara Daniele, fra scherzi e risate. Nel frattempo però il giornale diretto da Alfonso Signorini ha lanciato lo scoop, senza svelare le cause della rottura tra i due giovani e infiammando le pagine di cronaca rosa: “Da tempo Aurora Ramazzotti non appare in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza. I due, infatti, si sono lasciati dopo 3 anni d’amore. La Ramazzotti oggi sta incanalando le sue energie nel lavoro e sta registrando con Alvin un nuovo programma sui misteri per Italia 1″.

Nelle ore successive la notizia non era stata commentata dai diretti interessati, contribuendo ancora di più ad accrescere la preoccupazione dei follower della Ramazzotti, che ormai da qualche settimana non compariva più insieme al suo amato. L’ultima foto di coppia con Goffredo infatti risaliva allo scorso giugno, e le sue poche dichiarazioni non erano rassicuranti in merito. “Sono viva, sono tante le ragioni per cui non sono molto sui social, magari più avanti ve le dirò tutte”, aveva spiegato sui social.

Nel frattempo però a fugare ogni dubbio ci ha pensato proprio Aurora, che con delle storie su Instagram ha messo a tacere ogni pettegolezzo sulla sua storia d’amore con Goffredo. In tarda serata infatti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è intervenuta sulla questione pubblicando un post sul suo profilo ufficiale, dimostrando che lei e Cerza sono ancora una coppia e che crisi e rottura non sono affatto contemplate nel loro rapporto.

“Siamo ancora qua, eeeh già”, il tutto accompagnato dall’emoticon di un cuore rosso: con un verso di una nota canzone di Vasco Rossi, Aurora ha condiviso uno scatto in cui si mostra a letto al fianco di Goffredo. Archiviati i gossip, la Ramazzotti può tornare a dedicarsi alla sua carriera: la conduttrice è infatti impegnata nelle registrazioni di Mystery Land, il nuovo programma che condurrà in coppia con Alvin.