“Aurora Ramazzotti e Sara Daniele in lite”: la figlia di Pino fa chiarezza

editato in: da

Leni, Matilda, Aurora e il coraggio di mostrarsi imperfette

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele hanno litigato? La figlia di Pino Daniele è intervenuta su Instagram per smentire un’indiscrezione di Chi secondo cui le due ragazze non sarebbero più amiche. A svelare il gossip era stato il settimanale Chi nella rubrica Chicche di gossip che aveva parlato di contrasti così forti da spingerle a smettere di seguirsi sui social.

Aurora e Sara sono amiche da anni: un legame forte, fra complicità e aiuto reciproco, spesso raccontato su Instagram. Proprio per questo la figlia di Pino Daniele ha scelto di intervenire sul suo profilo per commentare la notizia della lite con la giovane Ramazzotti. “Io e Aurora siamo amiche anche senza mostrarlo sui social – ha spiegato -. Del litigio con Sarah con l’H non ne so niente purtroppo”. Non solo: la Daniele ha commentato anche le indiscrezioni riguardo il nuovo amore di Paola Di Benedetto, un’altra amica delle ragazze reduce dall’addio a Federico Rossi. “Ti fidanzi senza dirmi niente? – ha scritto – Sinceramente da te questo comportamento non me lo aspettavo”.

Rispettivamente 24 e 25 anni, Aurora e Sara hanno un legame unico e straordinario. Amiche e complici, si sono conosciute, ormai diversi anni fa, grazie a un profilo fake. I loro papà – Pino Daniele ed Eros Ramazzotti – erano amici proprio come loro e questo ha reso tutto ancora più magico. “Erano i tempi in cui impazzava Facebook e proliferavano i fake – aveva raccontato qualche tempo fa la figlia di Michelle Hunziker al Corriere della Sera -. Un giorno sono al telefono con la mia amica Leonetta Fendi e mi dice che lì con lei c’è Sara Daniele che vuole salutarmi. Confesso che non avevo associato il nome al padre… Me la passa e lei entusiasta dice: “Ciao Auri! Come stai?”, come se ci conoscessimo benissimo. Viene fuori che per mesi aveva chattato con un mio profilo falso”.

Poi l’incontro dietro le quinte di Io Canto e un’amicizia che le ha portate a condividere tutto. Sara e Aurora oggi non potrebbero stare una senza l’altra e sono più unite che mai. “Quando vuole bene a una persona è una certezza – ha confidato la Ramazzotti parlando della giovane Daniele -. E ha la capacità di non dare troppa importanza alle cose che non l’hanno: le ho sempre invidiato la leggerezza”.