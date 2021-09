“Addio fra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza”: le voci di crisi

editato in: da

Aurora Ramazzotti: mamma Michelle Hunziker, fidanzato, look e Instagram

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sarebbero detti addio. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, la figlia di Michelle Hunziker e il fidanzato si sarebbero lasciati a causa di una profonda crisi che sarebbe divenuta insuperabile.

Solo qualche settimana fa la figlia di Eros aveva raccontato le sue vacanze con il compagno e l’amica Sara Daniele, fra scherzi e risate. La rottura sarebbe arrivata all’improvviso dopo circa quattro anni d’amore e Aurora ora starebbe affrontando una nuova vita da single, concentrandosi solo sulla carriera.

L’ultima foto di coppia con Goffredo risale allo scorso giugno, quando la 24enne aveva pubblicato un loro scatto in versione cartoon. Poco dopo sarebbe arrivata la fine della relazione non ancora annunciata, come svela il settimanale, sui social. Nell’ultimo periodo i fan della giovane Ramazzotti, seguitissima su Instagram, avevano notato la sua assenza. “Sono viva, sono tante le ragioni per cui non sono molto sui social, magari più avanti ve le dirò tutte”, aveva spiegato lei, senza però aggiungere dettagli in merito.

La primogenita di Michelle Hunziker attualmente è impegnata nelle registrazioni di Mystery Land, il nuovo programma che condurrà in coppia con Alvin. Per ora nè lei nè Goffredo hanno commentato la vicenda. Di certo quella con Cerza, come aveva spiegato la stessa Aurora, è stata un relazione importante, la prima a spingere la giovane a sognare la convivenza e un futuro insieme. Dopo l’incontro nel 2017, Goffredo era entrato a far parte della famiglia della fidanzata, trascorrendo insieme a Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, Sole e Celeste, il lockdown.

“Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine – aveva svelato qualche tempo fa Aurora, parlando del fidanzato -: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore – aveva aggiunto, senza nascondere la sua emozione -. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”.