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IPA Aryna Sabalenka

Che fine ha fatto l’anello di fidanzamento da un milione di euro di Aryna Sabalenka? Da qualche giorno la tennista è finita al centro dei gossip dopo che è apparsa sui social e ad alcuni eventi pubblicii senza il suo preziosissimo gioiello al dito.

Aryna Sabalenka, l’anello da un milione di euro che non toglie mai

Ma andiamo con ordine. L’eccezionale anello di fidanzamento di Aryna Sabalenka aveva fatto particolarmente discutere non solo per il suo valore (ben un milione di euro), ma anche per la scelta della tennista bielorussa di non separarsi dal prezioso nemmeno durante i suoi incontri di tennis.

La campionessa aveva infatti scelto di giocare indossando l’anello. Un prezioso ricevuto dal fidanzato Georgios Frangulis, imprenditore brasiliano, dal valore altissimo. Si tratta di un diamante ovale da 12 carati con smeraldi e una fascia di diamanti.

La tennista aveva rivelato di essere orgogliosa e felice di quel pegno d’amore e di volerlo per questo indossare sempre. Da qui la scelta di tenerlo al dito anche in campo. “È molto comodo – aveva spiegato lei -, prima del torneo abbiamo fatto qualche prova per capire se ci fosse il rischio di perdere il diamante giocando, ma non ce n’è alcuno. Ero abbastanza sicura di poter tenere l’anello in partita, lo sento brillante. Spero che le mie avversarie si distraggano guardando questo diamante, così da poterne trarre vantaggio”.

In quell’occasione la tennista aveva anche raccontato l’emozione fortissima provata durante la proposta di nozze. “Non mi ero preparata – aveva confidato -. È stata una sorpresa, ma tutto il mio team lo sapeva. Il mio agente mi aveva detto che avevo una riunione importantissima nel giro di 15 minuti; non ero nemmeno truccata, era sera ed ero stanchissima, così ci sono andata in jeans”.

“Quando siamo arrivati lì ho visto Georgios che piangeva – aveva aggiunto -. Ho pensato fosse perché ero poco sistemata e il momento non sarebbe stato poi così romantico! Poi ho chiesto al fotografo di non inquadrarmi in faccia ma di concentrarsi solo sull’anello. Scherzi a parte, è stato un momento bellissimo. Avevo il presentimento che sarebbe successo qui, ma è riuscito comunque a cogliermi di sorpresa”.

Il mistero dell’anello di Aryna

L’anello da un milione di euro dunque era fondamentale per la tennista. Allora perché è scomparso all’improvviso? Negli ultimi scatti pubblicati su Instagram, Aryna Sabalenka non indossa il prezioso e non era sulla sua mano in alcune foto realizzate durante un’uscita pubblica negli Stati Uniti.

Sui social in tanti hanno commentato questa stranezza, chiedendosi dove sia finito l’anello di fidanzamento di Aryna. La tennista per ora non ha replicato ai tanti commenti apparsi sotto le sue foto e c’è già chi parla di una possibile crisi con Georgios Frangulis. Eppure la relazione fra i due sembrava procedere a gonfie vele.

L’imprenditore nel marzo del 2026 aveva sorpreso la sportiva chiedendo la sua mano. Una romantica proposta di matrimonio, raccontata anche su Instagram. Arrivata a Los Angeles per prendere parte allo YouTube Creator Premieres, presso l’Hollywood Roosevelt Hotel, la tennista bielorussa in questi giorni era apparsa senza anello. Il prezioso era sparito anche negli scatti realizzati durante una partita di NBA fra i Los Angeles Lakers e gli Utah Jazz.