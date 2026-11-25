Un nome che ha una lunga storia alle spalle e che parla ancora d'amore: le Caterina festeggiano il 25 novembre con cappellini glamour gialli e verdi

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iStock Caterina, il significato segreto del nome

Oggi, 25 novembre, negli atelier e nelle sartorie di Parigi, le ragazze nubili che hanno compiuto venticinque anni sfoggiano cappellini stravaganti, tutti giallo e verde. Le chiamano catherinettes e da secoli affidano a Santa Caterina d’Alessandria il desiderio di incontrare il vero amore. È una tradizione dolce e un po’ civettuola, che conferma quanto questo nome, sotto sotto, abbia sempre avuto un debole per le storie d’amore. Il nome Caterina ha il passo delle regine, la voce delle sante e la risata delle nonne. Ma dietro queste quattro sillabe si nasconde un mistero tutto da svelare-

Significato del nome Caterina, l’origine greca e il legame segreto con la purezza

Il significato del nome Caterina deriva dal greco Aikaterine, una parola antica e piuttosto enigmatica. I linguisti la inseguono da secoli e qualcuno la collega a Ecate, la dea della luna e dei crocevia, una suggestione che dona al nome un’aura notturna e affascinante.

Il vero segreto arriva con i primi cristiani, che in quel suono sentirono l’eco di katharos, cioè “pura”. Da questa intuizione affettuosa è nata perfino la “h” di Katharina e Catherine, una lettera aggiunta per amore di un significato. Così Caterina è diventata, nell’immaginario di tutti, la donna limpida, sincera, trasparente come l’acqua di fonte.

Due sono le sante che hanno custodito questo nome come un gioiello di famiglia. Caterina d’Alessandria, giovane colta e coraggiosa, protegge studenti, filosofi e sarte. Caterina da Siena, che con le sue lettere convinse il papa a lasciare Avignone e tornare a Roma, è patrona d’Italia e d’Europa. Per questo l’onomastico di Caterina si festeggia in due date, il 29 aprile e il 25 novembre.

Quanto è diffuso il nome Caterina in Italia e qual è la sua variante maschile

Basta sfogliare un vecchio album di famiglia per trovare una zia Caterina, una nonna Rina, un’amica che tutti chiamano Cate. Nell’intera popolazione italiana resta tra i nomi femminili più portati, in ottima compagnia accanto a Maria, Anna, Rosa e Lucia.

Tra le neonate la diffusione segue un andamento più altalenante. Secondo l’Istat, dal 1999 al 2022 le bambine registrate come Caterina sono state quasi 26000: nel 2009 se ne contavano 1361, nel 2021 poco più di 700.

E la variante maschile? Esiste, e si chiama Caterino. All’anagrafe è rarissima, sopravvive soprattutto come cognome nel Sud Italia e ha un cugino ancora più raro, Catarino.

Poi c’è lo spettacolo, dove le Caterine hanno lasciato un segno indelebile. La storia più bella è quella di Caterina Caselli: negli anni Sessanta era “Caschetto d’oro”, la ragazza di Sassuolo con il caschetto biondo che cantava Nessuno mi può giudicare. Poi l’amore con Piero Sugar, il matrimonio e una seconda vita da produttrice, con un fiuto prodigioso che ha portato al successo Andrea Bocelli ed Elisa. Un lieto fine con tanto di colonna sonora. Accanto a lei brillano Caterina Guzzanti, Caterina Murino e Caterina Balivo, ognuna con il suo stile inconfondibile. Ma il vero segreto delle Caterina del mondo è quello di cambiare veste a ogni epoca e restare sempre luminoso, come chi lo porta con orgoglio.