Alessandra Mastronardi alla Festa del Cinema di Roma 2026, il trench di pelle è ufficialmente must-have d’autunno

In quel di Roma è stata Alessandra Mastronardi a lanciare la tendenza definitiva della mezza stagione: stiamo parlando del trench di pelle, capospalla perfetto da indossare h24

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Alessandra Mastronardi alla Festa del Cinema di Roma 2026

L’autunno ha finalmente trovato la sua bussola stilistica, e la direzione sembra arrivare direttamente dai red carpet più importanti della Capitale: la Festa del Cinema di Roma 2026 non si smentisce e si conferma ancora una volta quel palcoscenico dove grande schermo e moda si incontrano, dando vita a tendenze destinate a dominare la stagione fredda. E oltre.

A cogliere nel segno stavolta è stata Alessandra Mastronardi, in città per la presentazione in anteprima mondiale della pellicola Il Ministero dell’Amore, ma colpevole di aver contribuito a decretare ufficialmente il capospalla dell’autunno 2026.

Il trench di pelle secondo Alessandra Mastronardi: sul suo look autunnale tutto da copiare

Sotto il cielo autunnale di Roma, il glamour ha abbandonato giusto per un attimo i tradizionali abiti da sera per abbracciare un’estetica più urbana, forte e decisamente proiettata verso il futuro: per l’ennesima volta Alessandra Mastronardi ha dato prova di un notevole senso dello stile, dimostrando come sia possibile unire l’eleganza formale richiesta da un simile evento a un’attitudine contemporanea, eleggendo un singolo e straordinario capospalla a protagonista assoluto del suo look.

Il capo in questione è — ovviamente — il trench di pelle, uno strepitoso modello Miu Miu realizzato in una pelle colo vino dalla texture impeccabilmente stropicciata, che si distingue per una struttura sartoriale che sottolinea la silhouette senza costringerla, scivolando con fluidità fino a sfiorare le ginocchia.

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A completare l’insieme sono stati in tutta essenzialità una gonna a matita antracite, una semplice camicia grigio perla, un grazioso cerchietto dorato nei capelli scuri, delle slingback nere e affilate e l’iconico bauletto della maison italiana, l’Arcadie con borchie. C’è davvero bisogno di commentare oltre?

Sì, il trench di pelle è ufficialmente il capospalla dell’autunno 2026

Come previsto, la scelta dell’attrice italiana non è affatto passata inosservata e, anzi, ha immediatamente sancito il ruolo definitivo del difficile soprabito “alla Matrix” in mezzo alle tendenze dell’autunno-inverno 2026/27. Parliamo di un ritorno in grande stile, che strizza l’occhio al minimalismo inconfondibile degli anni Novanta, pur mantenendo una forte impronta di modernità.

Ciò che rende questa giacca à la mode un buon investimento per il periodo è la sua straordinaria versatilità: nel contesto del festival romano lo abbiamo visto reinterpretare con estrema sobrietà, lasciando che fosse la texture della pelle a parlare e a dare profondità all’intero outfit.

Parliamo infatti di un indumento che possiede la rara qualità di sapersi adattare a contesti diametralmente opposti, rivelandosi perfetto (e molto seducente, invero) se accomodato sopra ad un elegante abito da sera, ma altrettanto efficace quando viene abbinato a un più semplice completo da giorno in maglia o, altrimenti, anche a un normale paio di jeans. La sua forza risiede proprio nel contrasto, capace di regalare un’aria immediatamente ricercata e grintosa a chiunque lo indossi.

Insomma, Alessandra Mastronardi ha saputo interpretare questo ritorno di fiamma modaiolo con la naturalezza che da sempre la contraddistingue, consegnando alle cronache della Festa del Cinema di Roma un’immagine potente, sofisticata e incredibilmente attuale che continuerà a ispirare le scelte di stile per tutto il resto dell’anno.