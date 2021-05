Andrea Cocco del GF è diventato papà, cosa fa oggi

editato in: da

Andrea Cocco Hirai è diventato papà: a rivelarlo è stato lui stesso pubblicando una dolce immagine del piccolo su Instagram, accompagnata da una lunga dedica piena di parole d’amore.

Il bimbo si chiama Massimo Girolamo, come si può intuire dall’hashtag utilizzato, ed è nato dalla sua relazione con Teresa Aiello che, nella bio del profilo Instagram si definisce ingegnere e insegnante.

Solo a marzo, il vincitore dell’undicesima edizione del Grande Fratello, aveva svelato che sarebbe diventato padre pubblicando una serie di scatti che immortalavano la compagna con il pancione, due fotografie accompagnate dalla didascalia: “Mentre raccogliamo limoni aspettiamo la venuta di Massimo”.

E ora che il grande giorno è arrivato Andrea Cocco lo ha celebrato con grande emozione condividendo un po’ delle sue sensazioni con i tanti fan che lo seguono su Instagram: “Amore mio, quando ho sentito il tuo primo vagito stando all’erta fuori ad aspettarti ho pianto – ha scritto -, non ce l’ho fatta ad essere semplicemente felice; non so neanche perché ho immaginato che ci fossero ad aspettarti anche i tuoi bisnonni, Ottavio e Fernanda. Reiko e Chikao; o forse semplicemente mi piaceva il fatto che fossero li a vedere come continuava la nostra storia di famiglia. Spero che Tu mi possa insegnare ad essere un buon padre. Mi sento già perso, ma so già che farò di tutto per essere alla tua altezza. Tuo padre”.

Una lunga dedica accompagnata dall’immagine del piccolo.

Andrea Cocco Hirai, nato il 25 gennaio del 1978, è stato il vincitore dell’11 esima edizione del Grande Fratello andata in onda da ottobre del 2010 ad aprile del 2011. Nel corso della trasmissione era iniziata la sua relazione con Margherita Zanatta, terminata poi successivamente.

Una carriera nel modo dello spettacolo sia come fotomodello che come attore, che lo ha visto negli anni prendere parte ad alcuni progetti. Ad esempio nel 2013 ha recitato nel lungometraggio Io è morto di Alberti de Venezia, poi ha lavorato a F*ck the Zombies, e ancora la web serie Forse sono io, in cui ha lavorato nella seconda stagione, e il film The Boken Key diretto da Louis Nero con, tra gli altri, Cristopher Lambert.

Oltre a portare avanti la sua carriera, Andrea Cocco è appassionato di cucina: gestisce un account Instagram con le sue ricette e un canale Youtube. Sui social è molto attivo tra scatti di lavoro e qualche immagine legata alla sua vita privata.