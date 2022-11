Chi è Francesca Viverit, la nuova fidanzata di Francesco Oppini (amata da Alba Parietti)

Fonte: IPA Alba Parietti

Archiviata la storia d’amore con Cristina Tomasini, Francesco Oppini ha ritrovato il sorriso e la serenità al fianco della nuova fidanzata, Francesca Viverit. La coppia è uscita allo scoperto sui social nel corso dell’estate, tra scatti di coppia e dediche al miele. Lui è ormai un volto di punta del piccolo schermo, lei invece è lontana dal mondo dello spettacolo e da poco ha raggiunto un importantissimo traguardo di vita. Scopriamo chi è la donna che ha conquistato il cuore del figlio di Alba Parietti.

Francesca Viverit, chi è la fidanzata di Francesco Oppini

Francesco Oppini ha ritrovato la serenità al fianco di una persona speciale, dopo l’addio all’ex fidanzata Cristina Tomasini. Il figlio di Alba Parietti ha infatti ritrovato il sorriso in compagnia di una bionda ragazza sconosciuta al mondo dello spettacolo: si chiama Francesca Viverit ed è la sua nuova fidanzata. Oppini è ormai un volto simbolo del piccolo schermo: dopo il roboante successo ottenuto al Grande Fratello Vip 5, che gli ha garantito una ventata di notorietà non indifferente, è ora ospite fisso del programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno.

Francesca Viverit, invece, è decisamente lontana dai riflettori. Nonostante le poche informazioni a disposizione, sappiamo dalla bio del suo profilo Instagram che è di Milano e studia Scienze dei Servizi Giuridici presso l’Università di Milano. Tra le sue più grandi passioni c’è il nuoto, che ha praticato a lungo prima di diventare insegnante proprio di questa disciplina sportiva.

La storia d’amore tra Francesca Viverit e Francesco Oppini

Il cuore di Francesco Oppini è tornato a battere al fianco di Francesca Viverit. Dopo le relazioni passate, da quella con l’ex fidanzata Luana morta tragicamente in un incidente stradale alla storia d’amore con Cristina Tomasini, il figlio di Alba Parietti sta attraversando un periodo decisamente felice al fianco della nuova fiamma. La coppia è uscita allo scoperto sui social quest’estate, quando l’ex gieffino ha condiviso alcuni scatti di coppia taggandola e, dunque, ufficializzando a tutti gli effetti la loro love story.

Il periodo felice per la coppia prosegue con un importantissimo traguardo, raggiunto dalla Viverit e documentato dal fidanzato sui social: la Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici. “Fiero di te, di quello che sei e degli sforzi che hai fatto per arrivare a questo importantissimo momento. Adesso, piccola grande Francesca, sei in rampa di lancio per poter affrontare la “vita lavorativa” con forza, consapevolezza e dedizione. Congratulazioni Dottoressa, congratulazioni mia Dottoressa!” la commovente dedica social condivisa da Francesco Oppini sul proprio profilo Instagram.

A corredo del messaggio, tre scatti che raccolgono tutta la felicità di una giornata così importante e tutto l’amore che unisce l’affiatatissima coppia.

Alba Parietti, dedica social a Francesca Viverit: “Congratulazioni”

Anche Alba Parietti ha accolto festante il traguardo di Francesca Viverit, compagna di suo figlio. La showgirl le ha infatti dedicato un post con una fotografia e un messaggio speciale: “Ogni volta che una donna supera un traguardo rende omaggio a tutto l’universo femminile con la sua determinazione e forza. Congratulazioni Dottoressa“.

D’altronde Alba Parietti ha accolto a braccia aperte la giovane ragazza nella sua famiglia. La showgirl ha sempre dimostrato affetto per la Viverit ed immensa felicità per il ritrovato sorriso sul volto del figlio.