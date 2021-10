Oppini, la favola spezzata: il lungo addio all’ex fidanzata scomparsa

Alba Parietti e Monica Bellucci, dagli anni Novanta a oggi

Ognuno di noi ha una data che vive con enorme angoscia, in cui le emozioni si stringono alla gola e le parole escono come un fiume in piena: per Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, quella data è il 17 ottobre, giorno in cui è scomparsa tragicamente l’ex fidanzata Luana in un incidente stradale. Aveva appena 24 anni allora: giovane, innamorato, concentrato su un bel rapporto di coppia, che si è tramutato presto in una favola spezzata.

Francesco Oppini ricorda l’ex fidanzata Luana

Oppini ha affidato il suo ricordo a Instagram: una fotografia ha il compito di riportare indietro le lancette nel tempo, un’istantanea di bellezza e dolore. “Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai. Oggi, purtroppo, è una di quelle. Quindici anni senza te, piccola Lu”. Un lungo addio, il suo, che ogni anno viene portato in superficie: perché anche quando le cicatrici sono rimarginate, possono sempre riaprirsi e continuare a fare il male di allora.

“Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso. Non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore“. Non è la prima volta che Oppini ricorda l’ex fidanzata. Durante l’edizione del GF Vip 5, aveva ripercorso il dolore per la scomparsa di Luana. “Lei prima era fidanzata con un’altra persona, avevamo appena iniziato a viverci a pieno. Non voleva dirlo ai suoi per non farmi passare per uno poco per bene”.

Una vita spezzata, una favola bella durata giusto l’attimo di assaporarsi, di scegliersi e viversi con coraggio. E quell’inferno che si è spalancato poco dopo, quell’addio mai davvero proferito, che dura da 15 anni. E quel regalo per il compleanno che Oppini non ha mai avuto la possibilità di darle.

Alba Parietti, il suo messaggio per Luana

Oltre a Francesco Oppini, anche Alba Parietti ha voluto dedicare un ricordo alla ragazza. “Ciao Luana. Sono passati 15 anni, oggi saresti una donna di 40 anni. Ma tutto è finito quella maledetta notte. Non c’è stato nulla di più brutto da ricordare di quel momento che ha spento il tuo sorriso e con la tua partenza per quel viaggio per noi tutti. Per tua madre, tua sorella e per Francesco l’inferno sulla terra“.

“Solo chi ha vissuto la tragedia di perdere una persona cara, giovane, bella, piena di vita può capire cosa significhi quel dolore immenso che non avrà mai fine. Penso a te, all’ultimo saluto, allegri sulla porta, all’incubo delle ore e degli anni dopo. Ma una cosa l’hai lasciata: la tua bellezza, la tua energia, la tua bontà, la tua generosità. Noi non ti dimenticheremo mai, bellissima creatura invisibile e presente. Ciao, adorata Luana, domani avresti compiuto gli anni, ma quel compleanno, allora come oggi, non è una data felice. Ti ameremo per sempre e tu ci sarai sempre in ogni cosa bella come te”.