Francesco Oppini, perché è di tendenza e tutti lo stanno cercando

Fonte: IPA Francesco Oppini, l'intervista che ha fatto discutere

Francesco Oppini, riservato e discreto uomo di spettacolo e figlio d’arte, è tornato a far parlare di sé. Il suo nome, oggi, è stato tra i più cercati sui motori di ricerca italiani. Nulla di eclatante è successo nella sua vita privata o professionale, a far discutere è stata un’intensa intervista in compagnia della madre Alba Parietti andata in onda questo pomeriggio. Ecco cos’è successo.

Francesco Oppini: indimenticabile intervista a Bella Ma’

Quella andata in onda questo pomeriggio 19 settembre su Rai2 è stata una delle più belle puntate di Bella Ma’, il talk show condotto dal giornalista Pierluigi Diaco. A renderla così appassionante, due ospiti molto speciali: Francesco Oppini e la mamma Alba Parietti, che si sono aperti senza remore alle profonde domande rivolte dal conduttore.

Particolarmente intenso è stato il momento in cui Francesco ha raccontato di un momento difficile del suo passato: il cabarettista nato dalla relazione tra la showgirl e il comico Franco Oppini da adolescente è stato vittima di bullismo e, per questo, ha a lungo sofferto di depressione, superata grazie al supporto della famiglia.

“Non sono mai stato infelice perché sia mia madre sia mio padre sono sempre stati attentissimi ai miei momenti di down, quello che una volta non veniva definito bullismo” ha raccontato sincero Oppini, mentre gli occhi di Alba Parietti, seduta al suo fianco, si velavano di lacrime. E le emozioni non erano ancora finite, anche il conduttore si è confidato al suo pubblico.

“Ti ho fatto questa domanda perché ho scoperto che io e te abbiamo una cosa in comune. – ha rivelato Diaco – Mi permetto di raccontare un aspetto molto personale. Ho avuto a che fare con la depressione, so che cos’è e mi ha aiutato, ovviamente oltre ai farmaci, l’ascolto di più dischi di un artista che io stimo tantissimo, Fabio Concato”.

Il giornalista ha poi chiesto alla regia di diffondere le note di Guido Piano, brano del cantautore particolarmente caro a lui e significativo anche per il suo ospite. Il momento è stato così intenso e reale che neppure il pubblico in studio è riuscito a contenere la commozione.

Il profondo legame tra Alba Parietti e il figlio Francesco

Se Francesco Oppini è riuscito ad aprirsi così di fronte alle telecamere è anche perché c’era la mamma lì al suo fianco. La showgirl e il figlio nutrono l’uno per l’altra un affetto profondo e una grande stima: “Credo che lei sia veramente bella, anche se la preferisco struccata” ha scherzato il figlio. La coppia si è poi esibita in un’intensa versione del brano Acqua e sale di Mina e Adriano Celentano.

“Ma bravi. Alba con Francesco canti meglio che da sola” ha commentato Diaco e Parietti ha risposto: “Con lui mi sento più sicura. Lui ha studiato canto”. Ennesima dimostrazione di una madre che appoggia il figlio in tutto e per tutto, nella vita professionale e in quella privata. Alba Parietti ha recentemente accolto a braccia aperte Francesca Viverit, la nuova giovane fidanzata di Francesco Oppini e ormai parte della famiglia.