Chi è Cristina Tomasini, la fidanzata di Francesco Oppini

Cristina Tomasini è la fidanzata di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini nonché concorrente de Il Grande Fratello Vip 5. Della giovane, che fa coppia fissa con il 38enne dal 2018, si sa poco. Nata a Bergamo, è mora, meravigliosa e soprattutto molto innamorata del suo compagno.

Nel corso della quinta puntata del reality, andata in onda lunedì 29 settembre 2020, Oppini junior l’ha definita “un angelo caduto dal cielo”. Cristina Tomasini ha un ottimo rapporto con la celebre suocera, che ha spesso parlato di lei in tv in termini meravigliosi.

Ospite di Oggi è un Altro Giorno, il programma condotto da Serena Bortone che ha preso il posto di Vieni da Me su Rai 1, Alba Parietti ha espresso un desiderio speciale, ossia quello di diventare nonna, specificando che, se le chiedessero cosa preferisce tra un Oscar e un nipote, opterebbe per la seconda risposta.

Sul suo profilo personale di Facebook, Cristina Tomasini ha condiviso il video del momento sopra descritto, ringraziando Alba Parietti per averla definita la “nuora che ogni madre sogna” e affermando che il suo desiderio è condiviso anche da lei e da Francesco.

Cristina, che è nata il 1° novembre, come appena specificato è presente su Facebook con un profilo personale dal quale è possibile evincere alcuni dettagli della sua vita. Tra questi troviamo senza dubbio l’amore per i gatti – ne ha uno di nome Mirto – e, ribadiamo, la splendida intesa con Alba Parietti, alla quale ha dedicato un dolcissimo pensiero in occasione del suo compleanno il 2 luglio 2020.

Per quanto riguarda la sua storia con Francesco Oppini, ricordiamo che l’amore è iniziato dopo diversi anni di conoscenza. A raccontare del loro primo incontro è stata Cristina stessa nel corso di un’ospitata nel salotto di Domenica Live il 1° marzo 2020.

La giovane, presente nello studio di Barbara D’Urso assieme al fidanzato e alla suocera, ha raccontato che lei e Francesco si sono conosciuti attorno al 2010 in un locale. Dopo, non hanno avuto molte occasioni di vedersi ma sono rimasti in contatto tramite social.

A seguito di un velocissimo caffè, tra loro ha cominciato a nascere, in maniera naturale, un sentimento speciale, suggellato dal primo bacio a casa di Cristina. Adesso non resta che attendere per vedere cosa riserverà il futuro a questa fantastica coppia!