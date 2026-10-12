Beautiful, le anticipazioni del 13 ottobre 2026: Steffy affronta Hope. Le accuse sono pesanti

Ufficio stampa Mediaset Finn e Steffy, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del martedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 13 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 13 ottobre 2026

Alla Forrester, subito dopo il tentato colpo di mano di Carter, quasi nessuno sa cosa sia successo. Steffy, informata da Ridge, raggiunge subito lo chalet di Hope per un acceso confronto: accusa Hope di aver traviato Carter e attribuisce a lei la responsabilità del fallimento della linea “Hope for the Future” e del suo licenziamento. Hope respinge le accuse, sostiene che lei e Carter volevano salvare l’azienda dalla cattiva gestione e nega di aver cercato di sedurre il marito di Steffy, spiegando che la sua scelta di indossare della lingerie faceva parte di un contesto che ella ritiene non giustificare il licenziamento. La conversazione degenera come spesso accade tra le due, con posizioni inconciliabili.

Nel frattempo Eric, Ridge e Steffy restano sconvolti e si rivolgono a Justin Barber per verificare la validità dei documenti depositati da Carter e valutare se l’operazione possa essere annullata. Carter e Hope, convinti di aver agito per il bene della Forrester, difendono la loro scelta parlando di equità e competitività aziendale, mentre altri membri della famiglia — come Brooke e Taylor — manifestano preoccupazione e incredulità per il comportamento di Carter e per le sue possibili ripercussioni.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’11 al 17 ottobre.