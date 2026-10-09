Beautiful, le anticipazioni del 12 ottobre 2026: lo stupore di Taylor davanti ai fatti

Ufficio stampa Mediaset Ridge e Taylor, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Alla Forrester subito dopo il tentato colpo di mano di Carter, quasi nessuno sa cosa sia successo, Ridge informa Taylor. Ecco le anticipazioni di lunedì 12 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 12 ottobre 2026

Alla Forrester subito dopo il tentato colpo di mano di Carter, quasi nessuno sa cosa sia successo. Steffy che è stata informata dal padre, va subito allo chalet da Hope per dirgliene quattro. Hope si difende e dice che lei e Carter volevano salvare l’azienda dalla pessima gestione di Steffy. Inoltre ripete a Steffy che non ha mai cercato di sedurre suo marito, ma che si era messa la lingerie per Carter. Quindi era stata licenziata ingiustamente. Steffy le ripete che il motivo del suo licenziamento è stato il fallimento di “Hope for the Future”. Le due come al solito non si capiscono. Steffy dà a Hope tutta la colpa di quello che è successo e l’accusa di aver traviato Carter. Le conferma che non rimetterà più piede alla Forrester Creations. Ridge spiega a Taylor quello che è successo e Taylor rimane molto stupita dal voltafaccia di Carter e anche lei da’ la colpa a Hope dell’incidente con Finn.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’11 al 17 ottobre.