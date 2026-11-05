Dopo 4 anni di assenza, il brand Yeezy torna in passerella e per l'occasione Kanye riunisce tutta la famiglia, figli e moglie. E tutti i flash sono per loro due

Getty Images Bianca Censori e North West alla sfilata Yeezy Season 01 di Los Angeles, 4 novembre 2026

Oltre a Kendall Jenner e Jacob Elordi e Machine Gun Kelly e Dakota Johnson, c’è un’altra nuova e insolita coppia che fa molto parlare in quel di Hollywood: quella formata dalla moglie di Kanye West Bianca Censori e la di lui figlia primogenita North, avuta da Kim Kardashian.

Il legame tra la 31enne Bianca e North, classe 2013, è molto stretto, a sfatare la leggenda che vuole tesi i rapporti tra matrigne e figliastre. Le sue sono spesso fotografate insieme, ad eventi ufficiali o nei momenti famigliari sempre complici e sorridenti. L’ultima occasione è stata quella del gran rientro nel mondo della moda del brand Yeezy, fondato da Kanye West, con la sfilata Yeezy Season 01, andata in scena a Los Angeles il 4 novembre 2026.

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Lo show ha segnato una svolta fondamentale e un completo reset per il brand dopo oltre quattro anni di assenza dalle passerelle tradizionali. L’evento ha celebrato contemporaneamente l’apertura di Droam 1, il primo flagship store fisico di Yeezy situato al 4317 di Beverly Boulevard. E per l’occasione, il rapper ha riunito tutta la sua famiglia, i figli North, Saint, Chicago e Psalm, tutti avuti dalla ex Kim Kardashian e l’attuale moglie Bianca.

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North in particolare ha supportato il padre sedendo in prima fila proprio accanto a Bianca. Se questa sfoggiava uno dei suoi immancabili outfit super audaci cattura flash, la tredicenne non era da meno con lunghissime extension turchine e lenti a contatto azzurre. Probabilmente ad accomunarle è anche il gusto per i look eccentrici e sopra le righe. Di cui loro vanno molto, molto fiere: in un recente vlog caricato su YouTube proprio da North, la ragazza inquadra la matrigna e le chiede ironicamente: “Are we mogging?” (slang internettiano che significa “Stiamo surclassando tutti?” ovvero “Siamo superiori?”) mentre Bianca sta al gioco rispondendo prontamente con un sorriso: “Yeah”….