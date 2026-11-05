Bianca e North: la strana coppia al Yeezy Show di Kanye West

Dopo 4 anni di assenza, il brand Yeezy torna in passerella e per l'occasione Kanye riunisce tutta la famiglia, figli e moglie. E tutti i flash sono per loro due

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Bianca e North: la strana coppia al Yeezy Show di Kanye West
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Bianca Censori e North West alla sfilata Yeezy Season 01 di Los Angeles, 4 novembre 2026
Quando si è svolta Yeezy Season 01? Chi è Bianca Censori? Qual è il rapporto tra North e Bianca?

Oltre a Kendall Jenner e Jacob Elordi e Machine Gun Kelly e Dakota Johnson, c’è un’altra nuova e insolita coppia che fa molto parlare in quel di Hollywood: quella formata dalla moglie di Kanye West Bianca Censori e la di lui figlia primogenita North, avuta da Kim Kardashian.

Il legame tra la 31enne Bianca e North, classe 2013, è molto stretto, a sfatare la leggenda che vuole tesi i rapporti tra matrigne e figliastre. Le sue sono spesso fotografate insieme, ad eventi ufficiali o nei momenti famigliari sempre complici e sorridenti. L’ultima occasione è stata quella del gran rientro nel mondo della moda del brand Yeezy, fondato da Kanye West, con la sfilata Yeezy Season 01, andata in scena a Los Angeles il 4 novembre 2026.

Bianca Censori e North West alla sfilata Yeezy Season 01 di Los Angeles, 4 novembre 2026
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Bianca Censori e North West alla sfilata Yeezy Season 01 di Los Angeles, 4 novembre 2026

Lo show ha segnato una svolta fondamentale e un completo reset per il brand dopo oltre quattro anni di assenza dalle passerelle tradizionali. L’evento ha celebrato contemporaneamente l’apertura di Droam 1, il primo flagship store fisico di Yeezy situato al 4317 di Beverly Boulevard. E per l’occasione, il rapper ha riunito tutta la sua famiglia, i figli North, Saint, Chicago e Psalm, tutti avuti dalla ex Kim Kardashian e l’attuale moglie Bianca.

Kanye West e i suoi figli alla sfilata Yeezy Season 01 di Los Angeles, 4 novembre 2026
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Kanye West e i suoi figli alla sfilata Yeezy Season 01 di Los Angeles, 4 novembre 2026

North in particolare ha supportato il padre sedendo in prima fila proprio accanto a Bianca. Se questa sfoggiava uno dei suoi immancabili outfit super audaci cattura flash, la tredicenne non era da meno con lunghissime extension turchine e lenti a contatto azzurre. Probabilmente ad accomunarle è anche il gusto per i look eccentrici e sopra le righe. Di cui loro vanno molto, molto fiere: in un recente vlog caricato su YouTube proprio da North, la ragazza inquadra la matrigna e le chiede ironicamente: “Are we mogging?” (slang internettiano che significa “Stiamo surclassando tutti?” ovvero “Siamo superiori?”) mentre Bianca sta al gioco rispondendo prontamente con un sorriso: “Yeah”….

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