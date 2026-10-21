Kylie Jenner, “gelosa e frustrata” per la relazione tra Kendall e Jacob Elordi: l’indiscrezione

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images/IPA Kendall Jenner, Jacob Elordi e Kylie Jenner

Kendall Jenner e Jacob Elordi sono probabilmente la coppia più chiacchierata del momento: bellissimi, di successo e innamorati, incarnano il sogno romantico della Gen Z. Eppure, la loro relazione sembrerebbe non piacere a qualcuno: non parliamo delle fan dell’attore australiano, bensì della sorella minore della modella, Kylie Jenner. Secondo alcune indiscrezioni, l’influencer sarebbe “frustrata e invidiosa” per un motivo in particolare: la possibilità che Kendall convoli a nozze prima di lei.

Kylie Jenner gelosa di Kendall e Jacob?

Da alcuni mesi Kendall Jenner e Jacob Elordi sono praticamente inseparabili. La top model e l’attore australiano hanno deciso di vivere il loro amore allo scoperto, tanto che l’interprete di Euphoria è stato in prima fila alla Milano Fashion Week per supportare la fidanzata. Un amore da favola che, stando a quanto sostiene la stampa d’Oltreoceano, darebbe tuttavia fastidio a qualcuno: Kylie Jenner, sorella minore della modella, non sarebbe infatti entusiasta all’idea che Kendall possa arrivare all’altare prima di lei.

“Anche se Kylie si frequenta con Timothée Chalamet da molto più tempo, le persone della loro cerchia ristretta pensano in realtà che Kendall e Jacob si sposeranno per primi, e questo sta provocando gelosia e frustrazione in lei”, ha rivelato in esclusiva una fonte a Page Six. Secondo il magazine, l’influencer starebbe anche facendo pressioni affinché il fidanzato si decida a chiederle la mano.

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“Kylie è pronta a fidanzarsi ufficialmente e ha fatto capire molto chiaramente a Timothée che vede il matrimonio nel loro futuro”, ha spiegato la fonte. “Non gli sta dando ultimatum né gli sta chiedendo un anello, ma sta sicuramente esprimendo i suoi sentimenti e spera che lui arrivi a prendere questa decisione”, si legge ancora sul magazine. L’interprete di Willy Wonka, pur essendo coinvolto nella relazione, non si sentirebbe comunque pronto a compiere il fatidico passo.

Kendall Jenner e Jacob Elordi, il sì è vicino?

Decisamente diverso sarebbe lo scenario per Kendall Jenner e Jacob Elordi. Nonostante si frequentino da meno tempo, le cose sarebbero diventate serie molto presto: “Jacob è molto coinvolto. Sente sinceramente di aver trovato la donna giusta e la loro relazione sta procedendo molto più rapidamente”, si legge sempre su Page Six.

La fonte sottolinea che tra la modella e l’attore australiano ci sarebbe un diverso livello di serietà e maturità, mentre Kylie e Timothée Chalamet vivrebbero una relazione più spensierata e all’insegna del divertimento. “Ciò che infastidisce davvero Kylie è la possibilità che Kendall si fidanzi ufficialmente prima di lei, nonostante la sua relazione sia iniziata molto più recentemente. Sente la pressione”, ha spiegato ancora l’insider.

Per il momento, nessun portavoce delle star coinvolte si è espresso sulle indiscrezioni, che restano tutte da verificare. Kylie può comunque consolarsi con i successi professionali: se nell’edizione dello scorso anno del Victoria’s Secret Fashion Show a brillare in passerella era stata la sorella maggiore, nell’ultima sfilata è stata lei a indossare il celebre Fantasy Bra, un reggiseno-gioiello dal valore di 50 milioni di dollari.

Peccato che a fare il tifo per lei in prima fila non ci fosse Timothée, da sempre poco incline a partecipare agli eventi mondani.