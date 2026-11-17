Le case discografiche non credevano avesse la stoffa per diventare una star, oggi Raye è la donna con più nomination nella storia dei Grammy

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IPA Raye

“Il mio cuore non riesce a capire costa stia succedendo”: così Raye ha commentato le sue undici nomination ai Grammy Awards 2026. Un numero da record, raggiunto soltanto da un’altra artista donna nella storia dei premi, Beyoncé nel 2025. Raye diventa la più acclamata delle star della musica mondiale e non ci riesce a credere, perché la strada verso il successo per lei non è stata facile. La vittoria arriva dopo lunghi anni di gavetta forzata, porte chiuse e tanti no.

Studiò nella stessa scuola di Amy Winehouse

Per i ritmi r&b, la voce grattata e lo stile vintage l’hanno spesso paragonata a Amy Winehouse. E, in effetti, Raye con la cantante britannica ha qualcosa in comune. Entrambe hanno studiato presso la prestigiosa accademia d’arte della BRIT School di Londra, la stessa da cui è passata Adele e dove Re Carlo ha un ruolo d’ospite d’onore.

Rachel Agatha Keen è nata a Tooting, nel sud di Londra, il 24 ottobre 1997. Il papà, britannico doc, era direttore musical del coro gospel della Chiesa di quartiere; la madre, di origini svizzere e ghanesi, nello stesso coro cantava. La passione per la musica è di famiglia e Rachel inizia a cantare, e scrivere, fin da bambina. Ha appena 17 anni quando firma un contratto con la casa discografica Polydor. Il suo sogno sembra sul punto di realizzarsi, ma le cose non andranno come previsto.

Per lunghi anni costretta al silenzio

Raye, questo il suo nome d’arte, ha talento: i suoi testi sono accattivanti, la voce irresistibile. Eppure, nessuno sembra vedere in lei la stoffa di una star. “Era chiaro che dovessi lavorare più duramente per essere presa sul serio come donna. – ha raccontato – Ho sacrificato tanto: le mie sorelle non mi hanno vista per un paio d’anni”.

Lavorava parecchio, ma non come aveva sognato. Le sue canzoni venivano destinate ad artisti del calibro di Beyoncé, Rhianna, John Legend: lei non aveva occasione di cantarle. Anche la sua voce tornava utile, ma soltanto in collaborazioni sporadiche, vocalist e corista di successi dance per cui non le fu riconosciuto alcun merito.

A questo punto Raye ha niente da perdere e tutto da tentare. Lascia la casa discografica e tenta una carriera solista da artista indipendente. Lo annunciò con un post sui social: “Ho album e album di musica che se ne stanno nel cassetto a prendere polvere e canzoni che devo dare via ad artisti di serie A perché ancora sto attendendo la conferma di essere abbastanza brava per uscire con un disco”.

Oggi Raye è la regina dei Grammy

Bisogna attendere il 2023 per il primo album da solista di Raye, si intitola My 21st Century Blues e racconta di storie d’amore difficili, dipendenze, salute mentali e momenti dolorosi. Il disco contiene Escapism, la canzone che racconta dei tentativi di dimenticare la fine di un amore che il sound a dir poco originale ha reso un fenomeno social fino a raggiungere il primo posto nella classifica britannica dei brani più ascoltati.

Due anni dopo è la volta di Where is my Husband!, un brano dalle sonorità soul e rétro che ironizza sull’impossibilità di trovare un buon partito. Anche stavolta è un successo internazionale. E Raye non si ferma più. L’album d’esordio le vale sei Brit Award, quattro Ivor Novello Award, un Mercury Prize, due Mtv Europe Award e un Mtv Video Music Award.

Raye è un fenomeno ormai impossibile da ignorare, se ne accorgono anche i più importanti premi della musica mondiale. I Grammy la candidano ben 11 volte, è un record assoluto per una donna praticamente esordiente. Potrebbe vincere in tutte le categorie del cosiddetto Big Four: album, canzone e registrazione dell’anno. E anche se non dovesse ottenere la statuetta, Raye ha già vinto.